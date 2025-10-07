○ ブリュワーズ 7－3 カブス ●

＜現地時間10月6日 アメリカンファミリー・フィールド＞

シカゴ・カブスがミルウォーキー・ブリュワーズとの地区シリーズを2連敗。鈴木誠也外野手（31）は「4番・右翼手」でフル出場し、PS2号本塁打を放つも勝利には繋がらず。先発登板した今永昇太投手（31）は3回途中4失点で敗戦投手となった。

この試合も先制したのはカブスだった。初回、一死一、二塁の好機で鈴木が第1打席を迎えると、先発左腕アシュビーの高めフォーシームを豪快に振り抜き、その瞬間に本塁打を確信。飛距離440フィート（約134メートル）の先制3ランで今永をいきなり援護した。

しかし、今永は先制リードを守り切れず。1回裏の二死から連打を許して走者を溜めると、5番ボーンに同点3ランを被弾。レギュラーシーズンで防御率7.20と苦戦した“鬼門”の初回にこの日も躓いた。3回裏にも二死から3番コントレラスに1号ソロを浴び、逆転を許して降板。渡米後最短の2回2/3、わずか46球でノックアウトされた。

4回裏には回跨ぎの2番手右腕ダニエル・パレンシアが1番チョウリオに中堅バックスクリーン直撃の1号3ランを打たれてダメ押し。打線もブリュワーズのブルペン陣に対してわずか1安打と沈黙し、2試合連続の逆転負けを喫した。

カブスはシリーズ0勝2敗となり、シリーズ突破に向けて早くも崖っぷちに。日本時間9日からは本拠地リグリー・フィールドに戻り、逆襲を目指す。