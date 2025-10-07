窮地を救ったドジャースのバント守備！マンシーのチャージ＆好送球、ベッ…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地シチズンズ・バンク・パークでナショナルリーグ地区シリーズ、フィラデルフィア・フィリーズとの第2戦に臨んだ。9回にドジャース三塁手のマックス・マンシーが好守備を披露、チームの勝利に貢献した。



ドジャースが4－1とリードして迎えた最終回。逃げ切りを図って投入されたブレーク・トライネンが3連打を浴び、一気に4－3と追い上げられてしまう。







なおも無死二塁という場面で、トライネンから左のアレックス・ベシアにスイッチ。打席のブライソン・ストットは同点に追いつくべく、送りバントの構えを見せる。



2球目の速度を抜いたスライダーを、左打者のストットが三塁側にバント。しかし、ストットは既にドジャース守備陣の術中にはまっていた。



転がった打球を三塁手のマンシーがチャージをかけて捕球、すぐさま三塁カバーに入った遊撃手のムーキー・ベッツへ正確に送球した。



二塁走者のニック・カステラノスが猛然と三塁ベースに突っ込んでくるが、これをベッツが体を逃がしながらカステラノスにタッチし、走者はアウト。局面は1死一塁となり、流れが一気にドジャースに傾いた。



フィリーズは尚も粘って2死一、三塁とするが、この場面でドジャースは佐々木朗希を送り込んだ。最後は佐々木が今季ナショナルリーグ首位打者のトレイ・ターナーを二ゴロに抑え、ドジャースが4－3で死闘を制した。



ドジャースはこれで敵地で2連勝を飾り、ナショナルリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。











