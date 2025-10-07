フジテレビの動画配信サービス・FODと、CS放送・フジテレビNEXTでは、昨年に続き、バレーボールの世界最高峰リーグ「イタリア セリエA」を全戦生中継する。

『バレーボール イタリア セリエA 25／26』

今シーズンは、昨年準決勝で敗れ3位に終わったペルージャの石川祐希選手が、悲願のセリエA制覇へ挑む注目の年。今季もイタリア セリエAからペルージャの全試合を、FODとフジテレビNEXTで、日本語実況・解説付きで10月21日から全戦生中継する。

さらにフジテレビNEXTでは、男子国内最高峰「SV.LEAGUE」の注目試合を生中継。世界選手権で躍動した日本代表の主力が所属チームに戻り、国内の舞台で再び激突する。高橋藍選手が所属するサントリーサンバーズ大阪の試合を中心に、10月24日から生中継する。

昨季のペルージャはレギュラーシーズンを圧倒的な強さで勝ち抜きながら、プレーオフ準決勝で惜敗。あと一歩でリーグ優勝を逃し、3位に終わった。石川選手にとってセリエA制覇は、何度も挑み続けてきた“夢のタイトル”。今季はその悲願達成に向け、さらなる覚悟と進化をまとって臨むシーズンとなる。

「SV.LEAGUE」の最大の見どころは、サントリーサンバーズ大阪に所属する高橋藍選手。世界選手権でも躍動した日本代表の中心選手が、国内リーグの舞台でどんなプレーを見せるのか、注目が集まる。さらに髙橋選手をはじめ、世界選手権を戦い抜いた日本代表の主力選手たちが所属チームに戻り、SV.LEAGUEで再び火花を散らす。

■『バレーボール イタリア セリエA 25／26』番組概要

開幕戦 10月21日（火）モンツァvsペルージャ（フジテレビONEで生中継）

第２節 10月26日（日）ペルージャvsルーベ（フジテレビONEで生中継）

第３節 10月29日（水）ペルージャvsパドバ

第４節 11月２日（日）モデナvsペルージャ

※放送日時・放送カードは予告なく変更になる可能性あり

■『バレーボール 2025-26 SV.LEAGUE』番組概要

第１節 10月24日（金）・25日（土） 大阪ブルテオンvsサントリーサンバーズ大阪

第３節 11月８日（土）・９日（日） ウルフドッグス名古屋vsサントリーサンバーズ大阪

第６節 11月29日（土）・30日（日） サントリーサンバーズ大阪vsＶＣ長野トライデンツ

第７節 12月６日（土）・７日（日） 東レアローズ静岡vsサントリーサンバーズ大阪

第11節 １月17日（土）・18日（日） ウルフドッグス名古屋vsサントリーサンバーズ大阪

※放送日時・放送カードは予告なく変更になる可能性あり