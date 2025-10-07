左翼手が一歩も動けず！カブス・鈴木誠也がPS第2号！日本人4人目となるプ…

メジャーリーグ 最新情報

シカゴ・カブスの鈴木誠也は6日（日本時間7日）、敵地アメリカンファミリー・フィールドで行われているナショナルリーグ地区シリーズ、ミルウォーキー・ブリュワーズとの第2戦に「4番・右翼」で先発出場。第1打席で3点本塁打を放った。



ブリュワーズの先発は、中継ぎ左腕のアーロン・アシュビー。カブスは初回、1死一、二塁として打席に4番の鈴木が入った。



カウント1－1からの3球目、高めにきたチェンジアップを鈴木が積極果敢にスイング。



完璧に捉えられた打球は左中間方向に高々と舞い上がり、あまりの飛距離にブリュワーズ左翼手は一歩も動けず。スタンド上段に飛び込んでいく本塁打となった。



鈴木の会心の一発がブリュワーズの「オープナー」を打ち砕き、カブスが初回に一挙3点を先制した。



鈴木はワイルドカードシリーズのサンディエゴ・パドレス戦以来となる、4試合ぶりのプレーオフ第2号。



過去プレーオフで2本以上ホームランを記録した日本人は、松井秀喜氏、田口壮氏、ドジャースの大谷翔平の3人。カブスの主軸を務める鈴木が4人目として名を連ねた。



試合は現在、ブリュワーズが凄まじい反撃を見せ、カブスは3－7と逆点を許している。























【動画】外野手が一歩も動けず、鈴木誠也のPS第2号がこれだ！

MLBの公式Xより











SEIYA LATER! SCORE FIRST IN GAME 2!

— MLB (@MLB)【了】