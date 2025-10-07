「まるでホームランダービーだ」今永昇太、また痛恨被弾！？　米紙が唖然…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスの今永昇太投手は、6日（日本時間7日）に行われたナ・リーグ地区シリーズ2回戦のミルウォーキー・ブリュワーズ戦で、先発登板し3回途中5安打4失点無四球3奪三振の成績を残した。毎試合のように被弾を浴びていると、米メディア『カブス・インサイダー』が報じている。

今永は初回、先頭打者のジャクソン・チョウリオ外野手とブライス・チュラング内野手を空振り三振に仕留める好スタートを切ったものの、2アウトからウィリアム・コントレラス捕手とクリスチャン・イエリチ外野手にヒットを打たれて出塁させてしまう。

そして、粘ったアンドルー・ボーン内野手が7球目を捉え、先にスリーランホームランを放ったカブスの鈴木誠也外野手のリードを帳消しにする特大アーチを放った。その後2回こそ三者凡退に抑えたが、3回には再び2アウトから、コントレラス捕手にソロ本塁打を許す。そして、この回に今永はダニエル・パレンシア投手と交代し、無念の降板となっている。

今季は被本塁打の多さが目立っていた今永だが、ポストシーズンに入ってもその傾向は続いた。それを踏まえ、同メディアは「ボイドは中2日（短い間隔）で先発したものの、1回も持たずに降板。一方の今永は、ここ数試合まるでホームランダービーのような投球を続けており、今夜も2本の特大ホームランを浴びた。さて、カブスは第3戦に誰を先発させるつもりなのか？」と指摘している。

