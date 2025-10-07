ガンバ大阪は7日、MFファン・アラーノとFWウェルトンの負傷について発表した。

クラブの発表によると、ファン・アラーノは左膝蓋腱炎、ウェルトンは左ひざ内側半月板損傷と診断されたとのこと。両選手ともに受傷日や全治期間は明らかになっていない。ウェルトンは今月2日（木）に手術が終了しているようだ。

現在29歳のファン・アラーノは母国のインテルナシオナルとコリチーバを経て、2020年1月に鹿島アントラーズへ加入した。2022年夏にG大阪へ活躍の場を移すと、ここまで公式戦通算103試合に出場し11ゴール15アシストをマーク。今シーズンはここまで明治安田J1リーグで27試合出場1ゴール7アシスト、JリーグYBCルヴァンカップで3試合出場1ゴール、天皇杯で1試合出場という成績を残している。

現在28歳のウェルトンは昨年2月にブルガリアのレフスキ・ソフィアからG大阪へ加入し、昨シーズンは公式戦35試合で4ゴール9アシストをマーク。今シーズンは負傷離脱がありながらも、ここまで明治安田J1リーグで14試合出場1ゴール2アシスト、JリーグYBCルヴァンカップで1試合出場、天皇杯で2試合出場という成績を残している。

攻撃の主軸2人を欠くこととなってしまったG大阪。2025明治安田J1リーグではここまで33試合を消化し、15勝5分13敗・勝ち点「50」の9位につけている。