「帰りたい」「正直…」　婚活ドキュメンタリーで元アイドルが本音吐露

ABEMAの婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』第7話が、5日に配信された。

スタジオMC総ツッコミの展開

第7話のスタジオトークでは、経営者のモエミが、美容師・トシヒコと年収1億円の歯科医・ノリヤスとの間で揺れ動いている話に。トシヒコはモエミと元アイドル・アイミを選び、トライアングルデートに出かけたが、旅の途中で「本日の夕食はA：居酒屋、B：レストラン」という質問に居酒屋を選んでしまい、1人でビールを飲むことに。

この行動に対してスタジオMCは総ツッコミを入れ、アンミカは「(トシヒコは)レストランより居酒屋を選ぶ人やし……」とイジり、若槻千夏は「トシヒコは生ビールが飲みたかったの!」とフォロー。藤森慎吾は「黙ってデートはレストラン行け!」と鋭いツッコミを入れた。

元アイドルが本音吐露

一方、モエミと真剣に結婚観や子ども、将来の金銭面について語った年収1億円の歯科医・ノリヤスについて、藤森は「(ノリヤスは)意外とちゃんと結婚観の話をしてくれるからね。言葉のチョイスは気になるけど……」「『これ逆算していかないといけないから、そうなるとそろそろ……』って言い方は気になるけど実は結婚のことをちゃんと考えてる」と評価した。

さらに、アイミが「帰りたい……くらい結構(思いました)。結婚って難しくもあり重要な問題なんだなと思いました。気軽な気持ちでいけない」「この人だっていうような秀でている人が正直あんまりいなくて……」と本音を吐露する場面も。リアルな結婚観が語られた。