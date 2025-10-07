大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5日から、フィラデルフィア・フィリーズとナショナルリーグディビジョンシリーズ（NLDS）を戦っている。このシリーズでは、元所属投手であるウォーカー・ビューラー投手がグラウンド内外で厄介な存在になるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

昨季までドジャースに所属していたビューラーは、今季はボストン・レッドソックス、フィリーズの2球団でプレー。フィリーズでは9月上旬にメジャー契約を結ぶと、3登板、3勝0敗、防御率0.66という好成績を残している。

同メディアは「元ドジャース投手のビューラーはNLDSに向け、ドジャースのラインナップに関する情報を自チームに提供している。ロブ・トンプソン監督は『彼は我々の投手コーチ陣に情報を提供してくれたと思う。彼は勝者だ。まるでザック・ウィーラー（今季10勝、胸郭出口症候群の手術により今季絶望）がいるみたいだ。彼にはそういうオーラがある』と語った」と言及。

また、トンプソン監督は「このシリーズでは彼をリリーフとして起用するつもりだ。長いイニングを投げるのか、それとも1イニングだけなのかはまだ分からない」と、今シリーズではビューラーをリリーフとして運用することを示唆しているという。

