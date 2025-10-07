西武は7日、エマニュエル・ラミレス投手、J.D.デービス選手、レアンドロ・セデーニョ選手の帰国を発表した。

▼ エマニュエル・ラミレス投手

「けがで一軍から離れた時期もありましたが、全体的に良いシーズンでした。日本の野球を学んで、どう対応していくかが課題でしたが、どれも全力を尽くして取り組めたと思います。日本に来て一番驚いたのはファンの皆さんの熱量と言ってもいいほど、エネルギーがすごいと感じました。毎試合球場にきて応援してくれたことが自分の力になりました。ありがとうございました」

▼ J.D.デービス選手

「シーズン途中の入団で難しいことが多かったけれど、それと同時に楽しかったこともありました。（途中入団ということもあって）個人的な目標や数字は意識していませんでしたが、日本の野球や文化を知って、新しい経験ができたことは楽しかったです。ライオンズは、これからどんどん強くなっていくと思っています。応援ありがとうございました」

▼ レアンドロ・セデーニョ選手

「すごくタフなシーズンで、これまでの野球人生のなかで一番苦しかったです。チームから期待してもらっていたにも関わらず、応えられなかったことが苦しいですし、ファンの皆さんにも申し訳なく思っています。ただ、そんななかでも毎日自分の持てる限りの力を出し切ることができたのは良かったと思っています。ライオンズファンはみんな素晴らしくて、シーズンとおして応援してくれたことに感謝しています」