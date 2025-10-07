佐々木朗希がドジャースを救った！一打同点の場面で無失点　159キロのスト…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地のシチズンズ・バンク・パークで行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦に4-3で勝利。9回には、佐々木朗希が登板した。



ドジャースの先発はブレーク・スネル、レッズの先発はヘスス・ルサルドでスタート。両者ともに、6回まで相手打線をわずか1安打に抑える投球を見せ、中盤までスコアボードに「0」が並んだ。



均衡が破れたのは7回。ドジャースは1死二、三塁で6番テオスカー・ヘルナンデスが遊ゴロを放つ。これがフィルダースチョイスとなり、1点を先制した。







さらにこの回、9番ウィル・スミスの2点タイムリーヒット、1番・大谷翔平にも適時打が生まれ、この回一挙4点を挙げた。



しかし、ドジャースは9回に登板したブレーク・トライネンが2失点するなど、1点差にまで詰め寄られる。そんな中、9回2死一、三塁の場面で、佐々木朗希がマウンドに上がった。



一打同点の場面で登板となった佐々木だが、強打者のトレイ・ターナーを、159キロのストレートで二ゴロに打ち取ってゲームセット。この日も役割を果たし、ドジャースをディビジョンシリーズ2連勝へと導いた。

















【動画】佐々木朗希の159キロストレート！勝利に瞬間がこちら

MLBの公式Xより











FREDDIE FREEMAN SAVES THE DAY TAKE GAME 2

— MLB (@MLB)