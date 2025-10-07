「今こそ若返りを進めるべき」千賀滉大がトレード候補に浮上！？　米紙が…

千賀滉大 最新情報

今季のプレーオフ進出を逃したニューヨーク・メッツにとって、オフシーズンは戦力の強化とチームの若返りを目指す絶好の機会となる。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』は、32歳の千賀滉大投手など一部の選手をトレードに出すことで、他の弱点を補うことができると主張した。

千賀は2022年12月にメッツと5年契約を結ぶと、ルーキーシーズンとなった2023年には新人王投票2位に入る輝きを見せる。今後の活躍も期待されたが、2024年は度重なる怪我で何度も離脱し、シーズンを全うできなかった。それでも今季は序盤から好スタートを切る。シーズン前半14先発で防御率1.39をマークし、ナ・リーグトップに君臨した。

しかし、6月12日（同13日）のワシントン・ナショナルズ戦でハムストリングを痛めると、復帰後は勝利から遠ざかる日々が続く。最終的にはマイナーリーグ降格を受け入れる結果となり、来季のメジャー復帰を目指すことになった。ただ、にわかにトレードされる可能性が浮上している。

同紙は、今オフの理想的なトレード候補として、千賀と33歳のジェフ・マクニール内野手を選出。千賀については「残り2年で総額2800万ドル（約42億1000万円）と契約的にも比較的チームに有利な条件であり、2025年終盤の不振を除けば、これまでの実績は十分。したがって、トレード市場でも確かな見返りが期待できると見られている」とし、「千賀とマクニールはこれまでメッツを支えてきた功労者だが、チームが若返り路線を進める今こそ、彼らを放出して次のステップへ進む最適な時期なのかもしれない」との見解を示している。

【関連記事】

【了】