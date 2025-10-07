スペインサッカー連盟（RFEF）は6日、マンチェスター・シティに所属するMFロドリが同国代表から離脱することを発表した。

昨年夏のEURO2024で史上最多4度目の優勝を果たし、欧州王者となったスペイン代表。先月からはFIFAワールドカップ26の出場権をかけた戦いがスタートし、ブルガリア代表とトルコ代表を下して連勝発進に成功した。今月のインターナショナルマッチウィークでもFIFAワールドカップ26欧州予選・グループEの2試合が控えており、現地時間11日にジョージア代表、3日後にブルガリア代表と対戦する。

ここまで国際Aマッチ通算59キャップを誇るロドリも2連戦に向けたメンバーに名を連ねていたが、現地時間5日に行われたプレミアリーグ第7節ブレントフォード戦の前半に負傷交代。RFEFはマンチェスター・シティから提出された検査結果に基づき、同選手をジョージア戦とブルガリア戦に臨むメンバーから外すことを発表した。

マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督はブレントフォード戦後にロドリの状態について「ハムストリングに少し痛みを感じたが、それほどひどくはないようだ。一番大事なことはそれほど大きな痛みではないということだ」と明言。イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、ロドリ自身も試合後に「ハムストリングに少し痛みがあるけど、それほどひどくはなさそうだし、勝利が大切だ」と話していたという。

ロドリは昨年9月に右ひざ前十字じん帯断裂の大ケガを負い、2024－25シーズンの大半を欠場。今シーズンはここまで公式戦7試合に出場しているが、ひざの痛みによって欠場を余儀なくされるなど、コンディション面が不安視されている。