ドジャース、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手！大谷翔平は1安打1打点　…

ロサンゼルス・ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地のシチズンズ・バンク・パークで行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦に4-3で勝利。ディビジョンシリーズを2勝0敗とした。



ドジャースの先発はブレーク・スネル、レッズの先発はヘスス・ルサルドでスタートした。



両先発は序盤から好投。両者ともに、6回まで相手打線をわずか1安打に抑える投球を見せ、スコアボードに「0」が並んだ。







均衡が破れたのは7回。ドジャースは1死二、三塁のチャンスを作ると、6番テオスカー・ヘルナンデスが遊ゴロを放つ。これがフィルダースチョイスとなり、ついに1点を先制した。



さらにこの回、2死満塁とすると、9番ウィル・スミスの2点タイムリーヒットで追加点。続く1番の大谷翔平にも適時打が生まれ、この回一挙4点を挙げた。



ドジャースはその後にリリーフ陣が打たれて追い込まれるも、9回の2死一、三塁のピンチで登板した佐々木朗希が抑えて4-3で勝利。リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。



この日、「1番・DH」で出場した大谷は、5打数1安打1打点の成績だった。

















