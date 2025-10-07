● フィリーズ 3－4 ドジャース ○

＜現地時間10月6日 シチズンズ・バンク・パーク＞

ロサンゼルス・ドジャースがフィラデルフィア・フィリーズとの地区シリーズを2連勝。大谷翔平選手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、ダメ押しの適時打を放って勝利に貢献。5番手としてリリーフ登板した佐々木朗希投手（23）は2試合連続セーブを記録した。

第1戦を制したドジャースは先発左腕ブレーク・スネルが5回二死までフィリーズ打線をノーヒットに抑える好投。スコアレスの6回裏には一死一、二塁とピンチを招いたが、3番ハーパーを空振り三振、4番ボームを三ゴロに打ち取って先制点は許さず。フィリーズの左腕ルザルドと一歩も譲らぬ投手戦を展開した。

すると打線は7回表、ここまで1安打と苦戦した左腕ルザルドから3番テオスカー・ヘルナンデス、4番フレディ・フリーマンの連打で無死二、三塁とチャンスを作った。右腕カーケリングに対して一死の後、6番キケ・ヘルナンデスはボテボテの遊ゴロに打ち取られるも、三塁走者テオスカー・ヘルナンデスが本塁突入。間一髪のタイミングでホームに滑り込み、待望の先制点をもぎ取った。

ついに均衡を破り、なおも二死満塁と続いた好機では途中出場の9番ウィル・スミスが左中間に2点適時打を運んでリード拡大。さらに、大谷が3番手左腕ストラームから痛烈な右前適時打を放ち、この回一挙4得点を奪った。

3点リードの9回裏は右腕ブレーク・トライネンを投入するも、先頭から3連打を浴びて2失点。一死も奪えず、同点の走者を得点圏に置いたところでマウンドを降りた。その後、左腕アレックス・ベシアを挟み、二死一、三塁というピンチで佐々木が登板。ナショナル・リーグ首位打者の1番ターナーを99.3マイル（約159.8キロ）の内角フォーシームで二ゴロに打ち取り、チームを勝利に導いた。

これでドジャースはシリーズ成績を2勝0敗とし、優勝決定シリーズ進出に王手。再び中1日を空け、日本時間9日からは本拠地ドジャー・スタジアムで2連戦を行う。