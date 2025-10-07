ロバーツ監督、ドジャース打撃のキーマンを挙げる「劇的なポストシーズンを過ごすと思う」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が3日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。ドジャース打撃のキーマンを挙げた。

ドジャース打撃のキーマンは?

10月2日に地区シリーズ進出を決定したドジャース。その開幕前にロバーツ監督へのインタビューが実施された。

ポストシーズンに向けたドジャース打線の状態について、ロバーツ監督は「ウィル・スミス、マックス・マンシーも打撃練習で良い状態。トミー・エドマンの足首も少し良くなりました」と明かし、「翔平も、フレディ・フリーマンも良いプレーをしている」「ラインナップ全体が今は良い状態」と、打線全体の仕上がりに自信を見せた。

また、「ドジャース打撃のキーマンは?」という問いには、「大谷翔平という名の男。翔平は劇的なポストシーズンを過ごすと思う」とユーモアを交えながら期待を語り、笑いを誘っていた。