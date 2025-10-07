「意外だった」鈴木誠也の方が相応しい？　ハンク・アーロン賞の最終候補…

鈴木誠也 最新情報

米大リーグ機構は6日（日本時間7日）、各リーグで最も活躍した打者に贈られるハンク・アーロン賞の最終候補を発表した。その結果を受けて、米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が「カイル・タッカーではなく、ノミネートされるべきだったカブスのスター選手」と題し、鈴木誠也外野手ら3人の名前を挙げている。

鈴木は今季、レギュラーシーズンで打率.245、32本塁打、103打点、75得点、OPS.804（出塁率.326 + 長打率.478）をマークし、メジャーで自己最多のホームランを記録した。ただ、一年を通して好調だったわけではなく、38試合連続で本塁打無しという大スランプに陥った期間もある。しかし、再びホームランを打ち始めると勢いに乗り、最後は4試合連発で幕を閉じた。

そういった経緯もあったが、鈴木はハンク・アーロン賞の最終候補に残らず。同紙は「大谷翔平やカイル・シュワーバーが最終候補入りしたのは当然として、タッカーの名前があるのは意外だった」とし、「鈴木はナ・リーグでシーズン31本以上の本塁打を放った7人のうちの1人。打点は103（NL4位タイ）を記録し、OPSは.500超、長打率.478。今季のカブス打線では最も安定して打ち続けた選手と言っても過言ではない」と伝えている。なお、タッカーよりも最終候補に相応しいカブスの選手として、鈴木、ピート・クロウ＝アームストロング、マイケル・ブッシュを選出した。

