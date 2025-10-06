“日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』の決勝が、11日(18:30～21:56)にTBSで生放送される。決勝初進出を決めたお笑いトリオ・青色1号(榎本淳、カミムラ、仮屋そうめん)に喜びや決勝への意気込みを聞いた。

今年も『お笑いの日』(11日14:00～21:56)のフィナーレとして開催される『キングオブコント』。決勝進出を決めたのは、青色1号(初/太田プロ)、うるとらブギーズ(4/吉本興業)、元祖いちごちゃん(初/浅井企画)、しずる(5/吉本興業)、トム・ブラウン(初/ケイダッシュステージ)、ファイヤーサンダー(3/ワタナベエンターテインメント)、ベルナルド(初/マセキ芸能社)、や団(4/SMA)、レインボー(初/吉本興業)、ロングコートダディ(4/吉本興業)の10組(50音順、カッコ内は決勝進出回数と所属事務所)。史上最多エントリー数3449組の頂点に立ち、18代目キングの称号と優勝賞金1000万円を手にするのはどの組か。

――決勝進出が決まったときの気持ちと、そのときのお三方の様子を教えてください。

榎本:本当にめちゃくちゃうれしかったです。

カミムラ:エントリーナンバーを呼ばれてから名前を呼ばれるんですけど、エントリーナンバー覚えてなくて、1発目が僕らだったので、早いなと思いました。もう少しドキドキしたかったですが、めちゃくちゃうれしかったです。

仮屋:僕はエントリーナンバーを覚えていたつもりだったんですけど、4000番台だと思っていて、3000番台と言われて違うと思っていたので、不意をつかれてびっくりしました。

――3人で声を掛け合いましたか?

カミムラ:そんなに掛け合ってないです。熱くなるのは恥ずかしいなと。ウエストランドの井口(浩之)さんと仲いいんですけど、「優勝する前に喜ぶヤツは売れないから」と言われて、決勝決まった瞬間に井口さんの顔が浮かんで、まだ喜んじゃダメだと(笑)

――昨年からの1年間での手応えやこだわったことを教えてください。

カミムラ:こだわりとして、人(ニン)が見えるネタがやりたいと思っていたんですけど、やっとやりたかったネタができたかなと。人が出せるような、無理な演技をしないネタというか、普段の僕らのような関係性のネタができたと思います。

榎本:やっていてやりやすい、無理なくできるネタだなと思います。

――自分たちの持ち味や強みをアピールお願いします。

カミムラ:とにかく小道具が少なくてスタッフさんに優しいコントだなと。シンプルで面白い。シンプルを売りにしています。

――以前からそういうネタでしたか?

カミムラ:そうですね。あまり音響や照明を使わないネタが多くて、そんな中でも今年のネタはシンプルなので、そこを見てもらいたいなと思います。

――小道具を使わないのがこだわり、美学なのでしょうか。

カミムラ:単純に僕が作るネタがなぜかそういうのが多いだけで。でもやっとそれが武器になれたなと今年思いました。

――芸人仲間からアドバイスやエールをもらったり、影響を受けた芸人さんはいますか?

榎本:後輩の十九人というコンビから、溜口さん(ラブレターズの溜口佑太朗)のベースボールカードを渡され、「これで準決勝頑張ってください」と言われて、準決勝は肌身離さず持っていました。チャンピオン効果じゃないですけど、溜口さんのおかげで(決勝進出)できたかなと思います。

カミムラ:僕はウエストランドの井口さんによくご飯に連れていってもらうんですけど、「地に足つけろ」「決勝ぐらいで喜ぶな」と言われていたので、まだ楽しめてないです(笑)。あと、スタミナパンの麻婆さんと仲良くさせていただいているんですけど、『ダブルインパクト』で決勝に行かれて、「続いてくれ」と言われていたので、うれしいです。続けてよかったです。

仮屋:太田プロのサルベースや群青団地らと、週1とかで集まってネタを見せ合って練習しているんですけど、そのおかげで頑張れたというのはあります。あと、個人的にパンプキンポテトフライのカムバックさん(山名から9月に改名)にお金を借りていて、優勝したら残りの1万5000円チャラでいいと言われたので、すごく頑張りました(笑)