楽天は6日、東北楽天ゴールデンイーグルス公式チアリーダー「東北ゴールデンエンジェルス」2026年新メンバーオーディションの募集受付を同日から開始することになったと発表した。

「東北ゴールデンエンジェルス」は、球団創設後初めて迎えた2005シーズンに楽天イーグルス公式チアリーダーとして結成された。パフォーマンスを通してスタジアムを盛り上げ応援することはもちろん、東北各地を訪問し、ファン・地域社会と楽天イーグルスをつなぐ架け橋となることを目指して活動している。また、楽天イーグルスアカデミー チアダンススクールのインストラクター業務を通して、次世代を担うチアリーダーの育成にも力を入れている。オーディションは、宮城県・東北地方の在住者・出身者に限らず、全国から応募可能。

＜「東北ゴールデンエンジェルス」2026メンバーオーディション概要＞

■募集期間：2025年10月6日（月）～11月10日（月）

■募集人数：20名前後

※2025年から引き続き活動するオーディション合格者を含む

■応募資格：

・楽天野球団の一員として、ファンの皆さまと共に熱い気持ちで東北楽天ゴールデンイーグルスを勝利へ導いてくれる方

・18才以上の女性［2026年4月1日（水）時点］

・笑顔、パフォーマンスで東北を盛り上げたい！という方

・東北楽天ゴールデンイーグルス2026シーズン中の公式戦主催試合、イベントに参加できる方

・一年を通じて仙台市内でのレッスンに参加でき、「東北ゴールデンエンジェルス」の活動を最優先できる方

・「東北ゴールデンエンジェルス」の活動指針を理解し行動できる方

・ダンス経験者優遇（ジャンル問わず）

※宮城県・東北地方の在住者・出身者であるかは問いません

■応募方法：球団WEBサイトから

・エントリーフォーム

https://support.rakuteneagles.jp/2026golden_angels_audition

・写真・フリーダンス動画アップロード

https://rak.app.box.com/f/ca4eebaca353456aaa119a5dfe2c8a61

■審査スケジュール：

・11月10日（月）一次審査締切

（エントリーフォーム登録、写真・フリーダンス動画アップロード）

・11月12日（水）一次審査結果連絡

・12月6日（土）最終審査

※当日に結果発表および2026年「東北ゴールデンエンジェルス」発足式を行います

■活動内容：

・東北楽天ゴールデンイーグルスの応援および関連イベントへの出演

・楽天イーグルスアカデミー チアダンススクールのインストラクター

・地域交流イベント、保育園・幼稚園訪問への参加、ボランティア活動

・イベントMC、司会進行業務

・メディア出演等

■活動期間：2026年1月1日（木）～2027年3月31日（水）