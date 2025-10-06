大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5日、フィラデルフィア・フィリーズと戦い5-3で勝利した。序盤の劣勢を終盤に覆しての勝利だったが、フィリーズにとっては単なる1敗以上のダメージになる可能性もあるかもしれない。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

同戦の2回にフィリーズが先発・大谷から3点を奪い、5回までリードを維持していた。ただ、6回にドジャースがキケ・ヘルナンデス内野手の2点タイムリーで反撃すると、7回にはテオスカー・ヘルナンデス外野手が逆転打・決勝打となる3ラン本塁打を放った。

同メディアは「試合の大半はフィリーズが優勢に試合を進めていたが、終盤にテオスカーに本塁打を打たれ敗退し、ホームフィールドアドバンテージ（第1、2、5戦のホーム開催権）を失った。フィリーズはここ数年、10月の大事な局面で力不足に陥る癖がある。昨年のニューヨーク・メッツ戦での敗戦（ホーム1勝1敗、ビジター0勝2敗で敗退）もその一つだ」と言及。

続けて、「フィリーズは過去2シーズンのポストシーズンにおいて、いずれもホームアドバンテージを握りながら敗退しており、土曜日のドジャース戦の結果を受けて、3年連続での敗退の危機に直面している」と記している。

