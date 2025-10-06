今季はパシフィック・リーグ最下位に沈んだ千葉ロッテマリーンズ。そんな中、吉井理人監督がレギュラーシーズン終了後に辞任を表明。新たに一軍ヘッドコーチを務めるサブロー氏の新監督就任が決まった。一方で、サブロー新監督以外にも、指揮官候補と目された人物がいた。ここでは、ロッテの次期監督候補に挙がった大物を紹介したい。

現役時代にはチームを2度の日本一に導き、今季途中から一軍ヘッドコーチを務めたサブロー。千葉ロッテマリーンズの一軍監督就任が発表された。

PL学園高から1994年ドラフト1位でロッテに入団。高卒1年目から一軍デビューを果たすと、2005年には“つなぎの4番”を担い、打率.313、14本塁打、50打点の好成績で31年ぶりのリーグ優勝・日本一に貢献した。

2009年には打率.314、22本塁打、68打点と自己最高の数字をマーク。翌2010年は中心選手として、日本一の原動力となった。

だが、2011年6月に交換トレードで読売ジャイアンツに移籍。それでも、同年オフにFA権を行使し、わずか1年でロッテに復帰した。

2016年限りで現役を引退すると、2023年にロッテの二軍監督に就任。今季は交流戦前に一軍ヘッドコーチへ配置転換となった。

チームを熟知するサブロー。新たにチームの再建を託されることとなった。

黒木知宏

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／84kg

・生年月日：1973年12月13日

・経歴：延岡学園高 - 新王子製紙春日井

・ドラフト：1994年ドラフト2位

“ジョニー”の愛称で親しまれ、球団レジェンドの1人である黒木知宏。2023年から一軍投手コーチを務めており、次期監督の候補にも挙がっていた。

1994年ドラフト2位で千葉ロッテマリーンズに入団。ルーキーイヤーから一軍デビューを果たし、先発ローテーションの一角に定着。1997年から5年連続で2桁勝利をマークした。

特に1998年は31試合（197回）を投げ、13勝9敗、勝率.591、8完投2完封、防御率3.29の活躍で最多勝と最高勝率に輝いた。

しかし、2002年以降は右肩痛に苦しみ、一軍登板が激減。2007年限りで現役引退となった。

その後、2013年から2017年まで北海道日本ハムファイターズの一軍投手コーチを務め、2023年より古巣・ロッテの一軍投手コーチを担っている。

来季も投手コーチとして、サブロー新監督を支える役割を担うか。

初芝清

・投打：右投右打

・身長／体重：181cm／95kg

・生年月日：1967年2月26日

・経歴：二松学舎大付高 - 東芝府中

・ドラフト：1988年ドラフト4位

ロッテ一筋17年間プレーし、“ミスターロッテ”と称された初芝清。現在はNPBから離れているが、十分な実績を持っている。

1988年ドラフト4位でロッテオリオンズ（現：マリーンズ）に入団した。プロ2年目の1990年に三塁のレギュラーを奪い、中軸打者として打線を牽引した。

1995年には123試合に出場し、打率.301、25本塁打、80打点をマーク。打点王のタイトルに輝いた。

在籍17年間で11度の2桁本塁打を記録し、リーグ優勝・日本一を置き土産に2005年限りで現役を引退。

その後、2013年12月に社会人野球・セガサミーの監督に就任。同チームで2019年まで采配を振るった。2021年から現在に至るまで、社会人のオールフロンティアで監督を担ｔっている。

NPBでの指導歴こそないものの、ロッテの次期監督として待望する声が多く上がっていた。

福浦和也

・投打：左投左打

・身長／体重：183cm／88kg

・生年月日：1975年12月14日

・経歴：習志野高

・ドラフト：1993年ドラフト7位

現役時代はロッテ一筋でプレーし、今季途中から二軍監督に就任した福浦和也。次期監督候補の1人として名前が挙げられていた。

習志野高から1993年ドラフト7位で千葉ロッテマリーンズに入団。投手としてプロ入りしたが、高卒1年目の途中に野手に転向した。

高卒5年目の1998年に一塁のレギュラーへ定着すると、2001年には打率.346、18本塁打、67打点をマークし、首位打者を獲得。

同年から6年連続で打率3割をクリアするなど、主力選手としてチームを牽引し、2度の日本一に貢献。特に2010年は打率.295、13本塁打、61打点の活躍で自身初のベストナインを受賞した。

2018年に通算2000安打を達成し、翌2019年限りで現役を引退。2020年以降も球団に残り、二軍ヘッドコーチや一軍打撃コーチを歴任した。

今季はシーズン途中から二軍監督に就任。地元出身のレジェンドは、来季どのような役職に就くだろうか。

今江敏晃

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／89kg

・生年月日：1983年8月26日

・経歴：PL学園高

・ドラフト：2001年ドラフト3巡目

2024年に東北楽天ゴールデンイーグルスで監督を務めた今江敏晃。古巣でも指揮を執る可能性も浮上していた。

PL学園高から2001年ドラフト3巡目で千葉ロッテマリーンズに入団。高卒4年目の2005年に三塁のレギュラーに定着し、打率.310、8本塁打、71打点とブレイク。

同年の日本シリーズでは8打席連続安打を記録するなど、日本シリーズ制覇の立役者となった。

2010年は打率.331、10本塁打、77打点の好成績をマーク。同年は自身2度目の日本シリーズMVPに輝いた。

その後も主力選手として活躍していたが、2015年オフに国内FA権を行使し、楽天に移籍。2019年に現役を引退すると、そのまま楽天のコーチに就任した。

昨季は一軍監督を務め、球団初の交流戦優勝を達成。だが、レギュラーシーズンはBクラスに終わり、わずか1年で監督を退任している。

渡辺俊介

・投打：右投右打

・身長／体重：177cm／70kg

・生年月日：1976年8月27日

・経歴：国学院栃木高 - 国学院大 - 新日鉄君津

・ドラフト：2000年ドラフト4位

現役時代には球界を代表するアンダースロー投手として活躍し、今季は社会人野球・新日鐵住金かずさマジックで監督を務めていた渡辺俊介。次期監督候補の1人と目されていた。

2000年ドラフト4位で千葉ロッテマリーンズに入団すると、プロ3年目の2003年に先発ローテーションに定着。

2005年には23試合登板、15勝4敗、8完投3完封、防御率2.17と傑出した成績を収め、31年ぶりのリーグ優勝・日本一に貢献した。

計3度の2桁勝利を挙げるなど、先発ローテーションの一角として活躍。2013年オフにメジャーリーグ挑戦のためにロッテを退団し、以降はアメリカ独立リーグなどでプレーした。

2016年からは新日鐵住金かずさマジックで選手兼任コーチを務め、2020年から同チームの監督に就任。

2021年の都市対抗野球大会で白星を挙げるなど、手腕を発揮していたが、今季限りの監督退任が発表されている。

