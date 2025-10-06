「緊張を口にした」大谷翔平、投手起用には弱点があった！？　米メディア…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は4日（日本時間5日）、フィラデルフィア・フィリーズとのディビジョンシリーズに先発登板し、勝利投手となる活躍を見せた。この日のフィリーズ打線は、大谷が見せていた弱点を狙っていたかもしれない。米メディア『TBOH』のマット・デイビス記者が言及した。

投手・大谷はレギュラーシーズンの47イニングで防御率2.87を記録している。しかし、シリーズ第1戦前には「投手としてのポストシーズン初登板に緊張している」と認め、フィリーズが狙うべき潜在的な弱さの兆候を示していた。

そしてフィリーズは第1戦、初回を三者凡退に抑えられた後、2回に大谷から3点を奪った。大谷はアレク・ボーム内野手に四球を与えると、続くブランドン・マーシュ外野手に安打、そしてJ.T.リアルミュート捕手に2点適時打を許し、ハリソン・ベーダー外野手からは犠牲フライでさらに1点を失っている。

その後のドジャースの逆転と大谷の好投により初戦を落としたフィリーズについて、デイビス氏は「フィリーズは、試合前に大谷が緊張を口にした後、彼に余分な投球をさせ、神経を逆なですることで勝利を見出していた。しかし、最初の爆発的な攻撃の後、彼らは大谷の攻略法を見出せなかった」と言及した。

