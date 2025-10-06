2025年のプロ野球は、レギュラーシーズンの最終盤に突入している。個人タイトルや順位争いが激しさを増す一方、来季の契約更新やFA市場の動向など去就に注目が集まり始める時期でもある。特に主力選手の去就は10月に開催されるドラフト会議にも影響を及ぼす。そこで今回は、去就が注目される中日ドラゴンズの選手を紹介する。

マイケル・チェイビス

[caption id="attachment_233176" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズのマイケル・チェイビス（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／96kg

・生年月日：1995年8月11日

・経歴：スプレイベリー高 - レッドソックス - パイレーツ - ナショナルズ

シーズン途中加入ながら5本塁打を放つなど、高い長打力を示したマイケル・チェイビス。だが、確実性や守備面で課題を残しており、来季の契約は不透明な状況となっている。

2019年にメジャーデビューを果たすと、同年は95試合の出場で打率.254、18本塁打、58打点をマーク。2022年には自己最多の129試合に出場し、14本塁打を放った。

昨季からマイナー生活が続いたが、メジャー通算42本塁打の実績を引っ提げて、今年7月に中日ドラゴンズへ加入。

7月末に一軍へ合流し、NPBデビュー戦で本塁打を記録するなど、幸先のいいスタートを切った。だが、以降は苦しみ、38試合出場、打率.171、5本塁打、8打点と低迷し、9月14日に登録抹消となった。

また、三塁守備では少ない出場機会で6失策を喫するなど、攻守で課題が露呈している。

長打力は大きな魅力だが、契約延長を勝ち取れるかは、残り少ないシーズンでのパフォーマンス次第といえそうだ。

