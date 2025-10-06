リヴァプールOBの元イングランドDFジェイミー・キャラガー氏が、マンチェスター・シティのノルウェー代表FWアーリング・ハーランドを称賛した。5日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。

プレミアリーグ第7節が5日に行われ、マンチェスター・シティはアウェイでブレントフォードと対戦。試合はハーランドが9分に決めたゴールが決勝点となり、マンチェスター・シティが1－0で勝利した。これで、ハーランドは今季の成績をリーグ戦7試合で9ゴール1アシスト、公式戦では9試合で12ゴール1アシストとした。

キャラガー氏は『スカイスポーツ』の番組内で「我々は、イングランドサッカー史上最高の点取り屋のプレーを目にしているのだと思う」とコメント。「今、我々が目撃しているのは、かつて見たことがないものだ。忘れてはいけないのは、このクラブのかつての点取り屋は、史上最高の選手の1人であるセルヒオ・アグエロだったということ。だが、アグエロとは完全に異なるレベル。彼は最高だ」と、ハーランドに賛辞の言葉を贈った。

なお、ハーランドは自身の調子について問われると、「今ほど調子がいいと感じたことはない」と回答。「試合に向けての準備と心構えが大事なんだ。身体的な準備もそうだけど、精神的な準備も重要だ」とした上で、「子どもがいるおかげで、これまでよりサッカーとの距離を置くことができている。若い頃はあれこれ気になったりするけど、家に帰ればリラックスできる。息子に感謝を伝えないとね」と、精神面で昨年12月に生まれた子どもの存在が大きいことを明かした。

【ハイライト動画】ブレントフォードvsマンチェスター・シティ