ゴルフ歴19年・ベストスコア80！ インスタントジョンソン・ゆうぞう ハマったきっかけは「ゴルフを始めた翌年、石川遼選手が彗星の如く現れて…」

プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「丸山茂樹 MOVING SATURDAY」（毎週土曜 15:00～15:25）。9月27日（土）、10月4日（土）の放送ゲストは、お笑いトリオ・インスタントジョンソンのゆうぞうさんです。この記事では、9月27日の模様をお届けします。丸山：最近、芸人さんのゴルフ熱が高くて。ゆうぞう：みんなめちゃくちゃやっていますもんね。丸山：ゴルフにハマるきっかけがあると思うけど、やっぱり（芸人の）先輩から誘われたのがきっかけ？ゆうぞう：最初は親ですね。小学校のとき、父親が泣きながらマスターズを観ているのを見て。丸山：じゃあ、お父さんはゴルフをやられていたんですか？ゆうぞう：めちゃめちゃ好きでした。丸山：でも、当時は嫌だったでしょ？ "何でゴルフ番組なんだよ"みたいな。ゆうぞう：一緒に観ていると段々とわかってきて"あ、グレイグ・スタドラ―だ！ ふーん"みたいな。丸山：なるほど。ゆうぞう："やっぱジャック・ニクラウスって強ぇんだ！"って、復活優勝のときに何かわからないけど一緒に泣くっていう。丸山：僕もその当時は食いつくように観ていました。ゆうぞう：ど真ん中の世代ですもんね。丸山：本格的にゴルフを始めたのは何歳ぐらいから？ゆうぞう：30代半ばぐらいです。（ゴルフをやろうとすると）叱られてしまうから。丸山：太田プロダクションはちょっと厳しかった？ゆうぞう："やりたい"とずっと思っていて、"もういいだろう"と思って、怒られるのを覚悟で。丸山：始めたら楽しかった？ゆうぞう：めちゃくちゃ楽しかったです！丸山：それならもっと早くやってほしかったな～。ゆうぞう：それが19年前で2006年ぐらいからですね。丸山：それからずっとハマって今でも好きですか？ゆうぞう：大好きです！ その翌年、石川遼選手が彗星の如く現れるんです。丸山：なるほど。ゆうぞう：ちょうどゴルフ熱があったときに、（石川選手の）神がかったプレーを観ちゃったから、そこから超どハマりですよ。丸山：ベストスコアは？ゆうぞう：微妙なんですけど……80です。丸山：おっ！ 上手いじゃないですか！ゆうぞう：いやいやいやいやいや……。丸山：80は立派ですよ。ゆうぞう：100を切るのは早くて、80台が出たのも早かったんですけど、その後が暗黒の……。丸山：そこが一番難しいんですよ。パーセンテージ的に、80台で回れる人でも結構幅が狭いんです。ゆうぞう：そうなんですか!?丸山：これが70台までいくと、アベレージはスーパー狭き門なんですよ。75を切るのは本当にすごいことで、（全体の）1～2％ぐらい。ゆうぞう：そこに入りたい！ この前、（ゴルフバッグを）片付けていたらベストスコア80のときのスコアカードが出てきたんですよ。見たら10年前でした（苦笑）。丸山：ハハハハハ！ そこから伸びてない？ゆうぞう：そうなんです。丸山：82とか83とか、近い数字は出てるの？ゆうぞう：怪我とかしてからは全然出なくなってしまって、ここ最近は84ぐらいです。丸山：でも、いいじゃないですか。じゃあ、80台で回るより90台はそこまで打たない？ゆうぞう：まあ、コンディションにもよりますけど……その日のドライバー次第ですかね（笑）。暴れちゃうので。丸山：一番好きなのは何ですか？ゆうぞう：パターです。丸山：尻すぼみの人が多いなかで、バターが好きっていうのは結構いいですね。だからやっぱりスコアが出せるんですよ。パターが好き＝アプローチがそんなに嫌いじゃないでしょ？ゆうぞう：好きです。丸山：ほら、これ大事なところです。70台出すのも夢じゃないですよ。あとは我々、ちょっと年齢がきちゃっているんでね。もう"アラ還（アラウンド還暦）"ですから。ゆうぞう：いやいや、まだノーカウントにしといてくださいよ。丸山：（50代になって）体力もどんどん落ちてきますから、ここでやっぱりゴルフのスタイルを変えていかないと。飛距離とかじゃなく、安定を求めるとか、いろんなことを変えていかないと。ゆうぞう：すごい欲張って、"飛ばしたい！"って思っています。丸山：いやいや、もうそれはやめてください（笑）。