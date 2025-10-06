ゴルフ歴19年・ベストスコア80！ インスタントジョンソン・ゆうぞう ハマったきっかけは「ゴルフを始めた翌年、石川遼選手が彗星の如く現れて…」
プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「丸山茂樹 MOVING SATURDAY」（毎週土曜 15:00～15:25）。9月27日（土）、10月4日（土）の放送ゲストは、お笑いトリオ・インスタントジョンソンのゆうぞうさんです。この記事では、9月27日の模様をお届けします。



◆ベストスコア80！ 次なる目標は70台突入!?

丸山：最近、芸人さんのゴルフ熱が高くて。

ゆうぞう：みんなめちゃくちゃやっていますもんね。

丸山：ゴルフにハマるきっかけがあると思うけど、やっぱり（芸人の）先輩から誘われたのがきっかけ？

ゆうぞう：最初は親ですね。小学校のとき、父親が泣きながらマスターズを観ているのを見て。

丸山：じゃあ、お父さんはゴルフをやられていたんですか？

ゆうぞう：めちゃめちゃ好きでした。

丸山：でも、当時は嫌だったでしょ？ “何でゴルフ番組なんだよ”みたいな。

ゆうぞう：一緒に観ていると段々とわかってきて“あ、グレイグ・スタドラ―だ！ ふーん”みたいな。

丸山：なるほど。

ゆうぞう：“やっぱジャック・ニクラウスって強ぇんだ！”って、復活優勝のときに何かわからないけど一緒に泣くっていう。

丸山：僕もその当時は食いつくように観ていました。

ゆうぞう：ど真ん中の世代ですもんね。

丸山：本格的にゴルフを始めたのは何歳ぐらいから？

ゆうぞう：30代半ばぐらいです。（ゴルフをやろうとすると）叱られてしまうから。

丸山：太田プロダクションはちょっと厳しかった？

ゆうぞう：“やりたい”とずっと思っていて、“もういいだろう”と思って、怒られるのを覚悟で。

丸山：始めたら楽しかった？

ゆうぞう：めちゃくちゃ楽しかったです！

丸山：それならもっと早くやってほしかったな～。

ゆうぞう：それが19年前で2006年ぐらいからですね。

丸山：それからずっとハマって今でも好きですか？

ゆうぞう：大好きです！ その翌年、石川遼選手が彗星の如く現れるんです。

丸山：なるほど。

ゆうぞう：ちょうどゴルフ熱があったときに、（石川選手の）神がかったプレーを観ちゃったから、そこから超どハマりですよ。

丸山：ベストスコアは？

ゆうぞう：微妙なんですけど……80です。

丸山：おっ！ 上手いじゃないですか！

ゆうぞう：いやいやいやいやいや……。

丸山：80は立派ですよ。

ゆうぞう：100を切るのは早くて、80台が出たのも早かったんですけど、その後が暗黒の……。

丸山：そこが一番難しいんですよ。パーセンテージ的に、80台で回れる人でも結構幅が狭いんです。

ゆうぞう：そうなんですか!?

丸山：これが70台までいくと、アベレージはスーパー狭き門なんですよ。75を切るのは本当にすごいことで、（全体の）1～2％ぐらい。

ゆうぞう：そこに入りたい！ この前、（ゴルフバッグを）片付けていたらベストスコア80のときのスコアカードが出てきたんですよ。見たら10年前でした（苦笑）。

丸山：ハハハハハ！ そこから伸びてない？

ゆうぞう：そうなんです。

丸山：82とか83とか、近い数字は出てるの？

ゆうぞう：怪我とかしてからは全然出なくなってしまって、ここ最近は84ぐらいです。

丸山：でも、いいじゃないですか。じゃあ、80台で回るより90台はそこまで打たない？

ゆうぞう：まあ、コンディションにもよりますけど……その日のドライバー次第ですかね（笑）。暴れちゃうので。

丸山：一番好きなのは何ですか？

ゆうぞう：パターです。

丸山：尻すぼみの人が多いなかで、バターが好きっていうのは結構いいですね。だからやっぱりスコアが出せるんですよ。パターが好き＝アプローチがそんなに嫌いじゃないでしょ？

ゆうぞう：好きです。

丸山：ほら、これ大事なところです。70台出すのも夢じゃないですよ。あとは我々、ちょっと年齢がきちゃっているんでね。もう“アラ還（アラウンド還暦）”ですから。

ゆうぞう：いやいや、まだノーカウントにしといてくださいよ。

丸山：（50代になって）体力もどんどん落ちてきますから、ここでやっぱりゴルフのスタイルを変えていかないと。飛距離とかじゃなく、安定を求めるとか、いろんなことを変えていかないと。

ゆうぞう：すごい欲張って、“飛ばしたい！”って思っています。

丸山：いやいや、もうそれはやめてください（笑）。


