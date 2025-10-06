ゴルフ歴19年・ベストスコア80！ インスタントジョンソン・ゆうぞう ハマったきっかけは「ゴルフを始めた翌年、石川遼選手が彗星の如く現れて…」

プロゴルファーの丸山茂樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「丸山茂樹 MOVING SATURDAY」（毎週土曜 15:00～15:25）。9月27日（土）、10月4日（土）の放送ゲストは、お笑いトリオ・インスタントジョンソンのゆうぞうさんです。この記事では、9月27日の模様をお届けします。
◆ベストスコア80！ 次なる目標は70台突入!?
丸山：最近、芸人さんのゴルフ熱が高くて。
ゆうぞう：みんなめちゃくちゃやっていますもんね。
丸山：ゴルフにハマるきっかけがあると思うけど、やっぱり（芸人の）先輩から誘われたのがきっかけ？
ゆうぞう：最初は親ですね。小学校のとき、父親が泣きながらマスターズを観ているのを見て。
丸山：じゃあ、お父さんはゴルフをやられていたんですか？
ゆうぞう：めちゃめちゃ好きでした。
丸山：でも、当時は嫌だったでしょ？ “何でゴルフ番組なんだよ”みたいな。
ゆうぞう：一緒に観ていると段々とわかってきて“あ、グレイグ・スタドラ―だ！ ふーん”みたいな。
丸山：なるほど。
ゆうぞう：“やっぱジャック・ニクラウスって強ぇんだ！”って、復活優勝のときに何かわからないけど一緒に泣くっていう。
丸山：僕もその当時は食いつくように観ていました。
ゆうぞう：ど真ん中の世代ですもんね。
丸山：本格的にゴルフを始めたのは何歳ぐらいから？
ゆうぞう：30代半ばぐらいです。（ゴルフをやろうとすると）叱られてしまうから。
丸山：太田プロダクションはちょっと厳しかった？
ゆうぞう：“やりたい”とずっと思っていて、“もういいだろう”と思って、怒られるのを覚悟で。
丸山：始めたら楽しかった？
ゆうぞう：めちゃくちゃ楽しかったです！
丸山：それならもっと早くやってほしかったな～。
ゆうぞう：それが19年前で2006年ぐらいからですね。
丸山：それからずっとハマって今でも好きですか？
ゆうぞう：大好きです！ その翌年、石川遼選手が彗星の如く現れるんです。
丸山：なるほど。
ゆうぞう：ちょうどゴルフ熱があったときに、（石川選手の）神がかったプレーを観ちゃったから、そこから超どハマりですよ。
丸山：ベストスコアは？
ゆうぞう：微妙なんですけど……80です。
丸山：おっ！ 上手いじゃないですか！
ゆうぞう：いやいやいやいやいや……。
丸山：80は立派ですよ。
ゆうぞう：100を切るのは早くて、80台が出たのも早かったんですけど、その後が暗黒の……。
丸山：そこが一番難しいんですよ。パーセンテージ的に、80台で回れる人でも結構幅が狭いんです。
ゆうぞう：そうなんですか!?
丸山：これが70台までいくと、アベレージはスーパー狭き門なんですよ。75を切るのは本当にすごいことで、（全体の）1～2％ぐらい。
ゆうぞう：そこに入りたい！ この前、（ゴルフバッグを）片付けていたらベストスコア80のときのスコアカードが出てきたんですよ。見たら10年前でした（苦笑）。
丸山：ハハハハハ！ そこから伸びてない？
ゆうぞう：そうなんです。
丸山：82とか83とか、近い数字は出てるの？
ゆうぞう：怪我とかしてからは全然出なくなってしまって、ここ最近は84ぐらいです。
丸山：でも、いいじゃないですか。じゃあ、80台で回るより90台はそこまで打たない？
ゆうぞう：まあ、コンディションにもよりますけど……その日のドライバー次第ですかね（笑）。暴れちゃうので。
丸山：一番好きなのは何ですか？
ゆうぞう：パターです。
丸山：尻すぼみの人が多いなかで、バターが好きっていうのは結構いいですね。だからやっぱりスコアが出せるんですよ。パターが好き＝アプローチがそんなに嫌いじゃないでしょ？
ゆうぞう：好きです。
丸山：ほら、これ大事なところです。70台出すのも夢じゃないですよ。あとは我々、ちょっと年齢がきちゃっているんでね。もう“アラ還（アラウンド還暦）”ですから。
ゆうぞう：いやいや、まだノーカウントにしといてくださいよ。
丸山：（50代になって）体力もどんどん落ちてきますから、ここでやっぱりゴルフのスタイルを変えていかないと。飛距離とかじゃなく、安定を求めるとか、いろんなことを変えていかないと。
ゆうぞう：すごい欲張って、“飛ばしたい！”って思っています。
丸山：いやいや、もうそれはやめてください（笑）。
