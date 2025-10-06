淡路島が“日本初”の「美食都市アワード」受賞！ 鯛そうめん、3年とらふぐ…豪快＆極上グルメの魅力にユージ「贅沢すぎません？」

モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜6:00～9:00）。

9月25日（木）の放送では、国内の旅行・観光などの魅力を発信するコーナー「ワンモツーリズム」をオンエア。今回は、兵庫県にある日本最大の離島「淡路島」に注目！

今年の３月に淡路島は、地域独自の美食文化の魅力や、食を軸としたまちづくりの取り組みを評価・表彰する日本初のアワード「美食都市アワード2025」を受賞。淡路島の食文化やグルメの魅力、食を軸としたまちづくりの取り組みなどについて、淡路島観光協会の福浦泰穗（ふくうら・やすお）事務局長に伺いました。

◆「美食都市アワード2025」受賞！ 淡路島の豊かな“食”の歴史

兵庫県にある淡路島。北は明石海峡を挟んで神戸市と、南は鳴門海峡を挟んで徳島県に接し、山地と平野が共存する地形と温暖な気候で、漁業、農業、観光が盛んな自然豊かな島です。面積はおよそ592平方キロメートルと、東京23区ほどの広さに約12万人が暮らしています。

今回の放送では、数ある日本の都市のなかから「美食都市アワード2025」に選ばれた淡路島の食文化について深掘りしていきます。

淡路島観光協会の福浦さんによると、「美食都市アワード」は、日本各地の「食文化」と「まちづくり」の取り組みを評価・表彰するアワード。2024年に創設され、地域の魅力を“食”を通じて国内外に発信することを目的としています。

受賞都市は、地域独自の食材や料理、食文化を活かし、単なる「美味しさ」だけでなく、歴史・文化・産業との結びつきも評価され、持続可能な地域振興や観光への貢献も重視されています。

本年度は、全国46都市・エリアのなかから厳正な審査を経て、最終的に5都市・エリアが選ばれ、そのなかに淡路島が入りました。

◆美食都市・淡路島の食文化の特徴は？

淡路島は、古来より朝廷に食材を献上していた歴史を持ち、「御食国（みけつくに）」と呼ばれ、農産物、畜産物、海産物と自然に育まれた豊かな恵みにあふれています。そんな淡路島の食料自給率は120%を超えており、地産地消の取り組みが進んでいる地域です。

◆これからのシーズンおすすめの淡路島グルメは？

まず、福浦さんが紹介したのは、周辺の海峡による激しい潮流で育った「えびす鯛」。身が締まっていて、旨みが凝縮されているのが特徴です。

このえびす鯛を丸ごと1匹、そうめんの上に豪快に盛りつけた温かいそうめん料理が「鯛そうめん」。鯛の旨みが染み出した出汁に、淡路島特産の極細そうめんが絡み、見た目も味も贅沢そのもの。島の“ご馳走”です。

福浦さんが「鯛を丸ごとボーンと乗せた大皿料理で、とても縁起がよく豪快です」と話すと、ユージも「贅沢すぎません？」と驚きを隠せない様子。見た目も華やかで、縁起のいい一品です。

そして淡路島といえば、やはり「淡路島産の玉ねぎ」です。通年人気の特産品ですが、秋になると熟成が進み、外で干すことで甘みが増してより一層美味しくなるといいます。火を通すとさらに甘みが際立つため、炒め物や煮込み料理にぴったりです。

◆“天然モノ”に匹敵する「淡路島3年とらふぐ」も！

さらに、11月～翌年3月までは冬の限定グルメ「淡路島3年とらふぐ」が旬を迎えます。通常は2年で出荷する養殖とらふぐを、さらに1年、計3年の歳月をかけてじっくり育てることで身が引き締まり、濃厚な旨みが凝縮。天然のとらふぐにも匹敵する極上の味わいです。

吉田が「（写真を見ると）1年目、2年目と比べて、３年とらふぐは大きいですね！ もう“先輩”って感じ！」と感心すると、福浦さんは「特に白子なんかもすごく大きくなりますので味も最高です」と魅力をアピールしました。

◆東京から2時間半！ “国生みの島”淡路島へ

淡路島は美しい海や夕景を眺めながら食事を楽しめるロケーションも魅力のひとつ。福浦さんによると、これらの美食の数々は、そんな絶景を眺めながらいただくのがおすすめだそう。

観光地での食事はもちろん、ふるさと納税やお取り寄せを通じて自宅でも淡路島の味を堪能できます。

東京から淡路島へのアクセスは、新幹線で新神戸から高速バスを利用して約3時間半。飛行機の場合は、羽田から神戸空港を経由すると約3時間、徳島空港経由なら約2時間半で到着可能です。

番組の最後に福浦さんは「淡路島は、日本神話で“国生みの島”と呼ばれる歴史ある島です。食や自然など、四季を通じて楽しめます。また、宿泊施設も多様で絶景や温泉、一人旅からご家族、グループでゆっくりと、海と空に包まれる“島時間”をお過ごしください」と呼びかけました。

今回紹介した淡路島について詳しく知りたい方は、淡路島観光ガイドのサイト「あわじナビ」、もしくは淡路島観光協会のWebサイトをご確認ください。

