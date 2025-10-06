「眠り始めの90分」で“睡眠の質”が決まる!? 深い眠りを実現する“深部体温”コントロールの重要性、“快眠の秘密”をブレインスリープ COOが語る

モデル・タレントとして活躍するユージと、フリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜6:00～9:00）。「NEW TREND ONE」のコーナーでは、今、新しい生活の中で注目されているアイテム・企業・人物などにフォーカスしています。

9月29日（月）の放送では、睡眠医学とテクノロジーを融合させた“睡眠イノベーション企業”、株式会社ブレインスリープに注目！ 取締役COOの松井大樹さんに、最新の睡眠トレンドと質の高い眠りを実現するための秘訣について伺いました。

◆睡眠市場のトレンドは「質の向上」へ

夏から秋へ。季節の変わり目は、衣替えとともに寝具を見直す人も多いタイミングです。

近年、睡眠は「時間だけでなく、質も大事」という考え方が広まり、自分の睡眠の質を測定できるアプリや、質の向上を目的としたドリンク、プロダクトやサービスが次々と登場しています。

このような市場の変化について、睡眠医学の知見からソリューションを提供しているブレインスリープではどのように捉えているのでしょうか。

同社の松井さんは「漠然とした睡眠ではなく、“睡眠の質”に対するお客様の関心が非常に高まっています」と、睡眠の質の向上への注目が集まっていると言及しました。

◆睡眠の質を左右する「黄金の90分」の秘密

そんな睡眠の質を向上させるために、重要なポイントとして松井さんが挙げたのは「黄金の90分」。

これは、眠り始めの90分間のことを指します。人間は「ノンレム睡眠（脳も身体も熟睡している状態）」から眠り始め、徐々に深く、そして、また浅く戻って「レム睡眠（身体は休んでいるものの、脳は起きている状態）」に移行する……という波を繰り返します。

この波の深さは、実は最初が最も深く、松井さんのご説明によると、「最初の90分間で、深い睡眠をしっかり取ることが、全体の睡眠の質を上げていくうえで非常に重要」だそうです。

◆快眠の鍵は「深部体温」のコントロール

この「黄金の90分」を深く眠るためのポイントは「体温」だと言う松井さん。

「体の奥に“深部体温”というものがあります。脳や臓器の温度なのですが、この深部体温が下がると睡眠の質は良くなるんです」と続けます。

例えば、子どもが寝入る際、手足がポカポカと温かくなるのは、皮膚温度は上がっているものの、末端から熱を逃がして、深部体温を下げようとしているため。大人の場合も、寝ている間にこの深部体温を、いかにしっかりと下げてあげるかが、非常に重要なのです。

◆「通気性」にこだわったブレインスリープ ピロー

ブレインスリープでは、この深部体温を下げるために、看板プロダクトである「ブレインスリープ ピロー」の通気性に徹底的にこだわっているそうです。

松井さんは「ブレインスリープ ピローは、体積の9割が空気層なんです。熱や湿気をしっかり逃がして、夜間に深部体温をしっかり下げる。これによって、睡眠の質を高めています」と説明。

実際にプライベートで同商品を愛用しているユージも「通気性は本当に実感しています」と、寝心地の良さも高く評価しました。

◆特許取得の“3層9グラデーション構造”でパーソナルフィット

さらにブレインスリープ ピローは、特許を取得した独自の3層9グラデーション構造を採用。この構造のポイントは、場所によって硬さが違うことです。仰向けや横向きなど、様々な寝姿勢に合わせてフィットするように設計されています。

頭の大きさや寝方に合わせて徐々にフィットし、使用するたびに睡眠に適した“自分だけの枕”に変化するとのこと。

●「仰向け」：仰向けで寝始めたときは、頸椎の形に沿ったような高さが望ましい。この高さを実現するために、中央はやわららかく包み込まれるように設計。

●「横向き」：寝返りなどで横向きになった際には、肩幅分の高さが必要になるため、しっかり支えてくれるように枕の端は弾力が高く、沈み込みにくい設計。

●「表裏の硬さ」：表面は頭の形に寄り添うふんわり柔らかい層、裏側は硬い層にすることで、頭をしっかりと支える構造に。

松井さんは「みなさまの頭をしっかり支えるための“3層9グラデーション構造”で、一人ひとりにフィットするように考えられています」と解説。この構造が質の高い快適な睡眠へ導くことを強調しました。

ユージ同様、プライベートで長年使い続けているというパーソナリティの吉田は、「もう5年くらい愛用しています。この枕がないと眠れないぐらい大好きです」「寝心地が良くてスッと眠りに入れる」とブレインスリープ愛を語り、ユージも「僕が感じるブレインスリープの魅力は、通気性の良さ。僕の場合、頭が熱くなると変な夢を見たりするので、本当に通気性は重要です」と、あらためてその魅力を語りました。

