原因は自分にある。、川谷絵音書き下ろし曲パフォーマンスビデオ公開

文学的・哲学的歌詞の世界観を武器とする7人組ダンスヴォーカルグループ・原因は自分にある。（通称ゲンジブ）が、新曲「パラノイドランデブー」のパフォーマンスビデオをYouTubeで公開した。

今回のパフォーマンスビデオでは照明が駆使され、洗練されたフォーメーションダンスが際立つ映像に。まだどこにも披露されていなかったコレオグラフィーが初解禁となった。

「パラノイドランデブー」は川谷絵音の書き下ろし曲。キャッチーな旋律と独自の言葉選びが、”ゲンジブ”の放つ唯一無二の世界観をさらに彩る。同時に、同曲のストリーミング配信がスタートし、LINE MUSICとSpotifyでは豪華特典が当たるキャンペーンや施策を展開中。

＜リリース情報＞

原因は自分にある。

「パラノイドランデブー」

ストリーミング先行配信中

https://lnk.to/GNJB_pr1006

LINE MUSICリスニングキャンペーン

https://www.universal-music.co.jp/genjibu/news/2025-10-05/

Spotify canvasシェアキャンペーン

https://www.universal-music.co.jp/genjibu/news/2025-10-05-2/

Official HP：https://genjibu.jp/