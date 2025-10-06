原因は自分にある。、川谷絵音書き下ろし曲パフォーマンスビデオ公開

文学的・哲学的歌詞の世界観を武器とする7人組ダンスヴォーカルグループ・原因は自分にある。（通称ゲンジブ）が、新曲「パラノイドランデブー」のパフォーマンスビデオをYouTubeで公開した。
今回のパフォーマンスビデオでは照明が駆使され、洗練されたフォーメーションダンスが際立つ映像に。まだどこにも披露されていなかったコレオグラフィーが初解禁となった。
「パラノイドランデブー」は川谷絵音の書き下ろし曲。キャッチーな旋律と独自の言葉選びが、”ゲンジブ”の放つ唯一無二の世界観をさらに彩る。同時に、同曲のストリーミング配信がスタートし、LINE MUSICとSpotifyでは豪華特典が当たるキャンペーンや施策を展開中。
＜リリース情報＞
原因は自分にある。
「パラノイドランデブー」
ストリーミング先行配信中
LINE MUSICリスニングキャンペーン
https://www.universal-music.co.jp/genjibu/news/2025-10-05/
Spotify canvasシェアキャンペーン
https://www.universal-music.co.jp/genjibu/news/2025-10-05-2/
Official HP：https://genjibu.jp/