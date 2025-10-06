BREIMENがキリンジの名曲カバー、シングル『銀河 / エイリアンズ』リリース決定

オルタナティブファンクバンド・BREIMENが、デジタルシングル『銀河 / エイリアンズ』を10月15日（水）に配信リリースすることが決定した。先駆けて、キリンジの兄弟時代の名曲「エイリアンズ」（作詞/作曲：堀込泰行）が10月12日（日）に先行配信される。

今回の発表は、9月22日からSNS上で展開されていた月相と連動したショート動画の謎めいた投稿の答え合わせともなった。映像は次々と消える形で公開され、ファンの間で話題を呼んでいた。

新曲「銀河」は、前作「BALLOON」のミニマルなサウンドアプローチから一転、現実と幻想が交差する表現を通じて、人とのつながりや居場所を求める普遍的な感情を”宇宙の旅”になぞらえたポップナンバー。後半にはギタリスト・サトウカツシロによる長尺のソロがクライマックスを盛り上げ、BREIMENの圧倒的な演奏力と表現力を堪能できる仕上がりとなっている。

一方「エイリアンズ」（作詞/作曲：堀込泰行）は、2000年10月12日にリリースされた兄弟時代のキリンジの名曲をカバー。同日でちょうど25年を迎えるタイミングでの先行配信となり、BREIMENならではの解釈で再構築されたアレンジに期待が高まる。

また、ジャケットビジュアルはゴルフボールを銀河に浮かぶ惑星に見立てたユニークなデザインとなっており、楽曲との関連性も注目を集めそうだ。

＜リリース情報＞

BREIMEN

「銀河 / エイリアンズ」

https://va.lnk.to/uMpwaf

2025年10月12日（日）0時〜「エイリアンズ」先行配信

2025年10月15日（水）0時〜「銀河 / エイリアンズ」先行配信

BREIMEN Official HP：https://www.brei.men/