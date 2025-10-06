大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、フィラデルフィア・フィリーズとのディビジョンシリーズに向けてロースターを改編した。クレイトン・カーショウ投手は予定通りロースター入りしたが、マイケル・コンフォート外野手は再びメンバー外となった。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアーロン・コロマ記者が言及した。

投手陣に関しては、カーショウとアンソニー・バンダ投手の枠を確保するため、ジャスティン・ロブスキー投手とエドガルド・エンリケス投手をロースターから外した。ロブレスキーはワイルドカードシリーズで登板せず、エンリケスは1試合に登板し、アウトを取れずに失点1を許していた。

カーショウは、レギュラーシーズンの最終登板を数日前に行ったため、ワイルドカードシリーズを欠場し、十分な休息をとる計画が立てられていた。ブルペンからカーショウを起用することを考えているドジャースにとって、彼の復帰は大きな意味を持つ。

想定内のメンバー変更だった投手陣の一方で、野手の選出についてコロマ氏は「ドジャースは15人の野手に加え、5人の左腕リリーフを含む11人の投手を帯同することを選択した。特筆すべきは、ドジャースが野手陣を変更せず、コンフォートを再びロースターから外したことだ」と言及した。

