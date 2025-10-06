今日の運勢は？ 10月7日（火）12星座占いランキング！ 第1位は射手座（いて座）！ あなたの順位は何位？

2025年10月7日（火）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）10月7日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘 冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？小さな選択や工夫が思わぬ成果につながりそうです。大きな一歩を踏み出すよりも、バランスを大切にすると良さそうです。周りの人との協力や会話の中にヒントがあり、互いに支え合うことで可能性が広がっていくかもしれません。自然体で取り組むことで、未来に向けた基盤が築かれていくでしょう。自分に厳しくなりやすい日です。状況を受け止める余裕を持つことで安心感が生まれそうです。無理に結論を出さず、心を開いて流れに委ねると、新しい理解やつながりが芽生えていく予感があります。新しい流れに気づくためのきっかけになりそうです。困難の中でこそ周囲の温かさや優しさに触れ、信頼できるつながりが深まっていくかもしれません。前進する気持ちを忘れず歩みを止めなければ未来は少しずつ光に導かれるでしょう。豊かさや愛情が自然に広がっていく時期のようです。小さな喜びを大切にすることで、心が満たされ、周囲にも温かい雰囲気が伝わっていきそうです。安心感を抱いて歩むことで、より大きな実りにつながるでしょう。終わったと思っていたことに再び光が差し込み、新しい形でつながりや可能性が戻ってくる気配があります。過去の出来事をそのまま繰り返すのではなく、少し違う視点や柔らかな受け止め方が鍵となりそうです。古いものを手放すと新しい未来への扉が開かれていくでしょう。情熱や行動力が少し空回りしやすい時期かもしれません。力で押し切るよりも、相手の気持ちや状況に寄り添うことで関係がスムーズに進みそうです。焦らず落ち着いて一歩を踏み出すと、自然と協力を得られる流れが生まれていくでしょう。思わぬ行き違いや小さな争いに気を取られやすい時ですが、一歩引いてみることで大切なものが見えてきそうです。言葉を選び、心に余裕を持つと不要な摩擦を避けられます。調和を意識することで、信頼や理解が深まり、新しい可能性が開けていくでしょう。思うような成果や評価をすぐに得られなくても、それは歩みを止めるサインではなく、次につながる工夫を見つける機会になりそうです。自分なりの成長や進展に目を向けると安心感が広がります。小さな達成を重ねることで、望む方向へと流れが整っていくでしょう。大きな揺らぎが和らぎ、思っていたより穏やかに変化を受け止められる時期かもしれません。過去の不安が少しずつ解消されていく兆しがあります。無理に抗わず柔軟に対応することで、未来に向けて落ち着いた一歩を踏み出せそうです。本当に大切にしたい関わりや価値観を見直すきっかけになるようです。外側の形にとらわれず、心のつながりや小さな喜びを大切にすると安心感が戻ってきます。焦らずに積み重ねていくことで、豊かさと調和の土台が整っていくでしょう。落ち着いた判断力と安定感が力になっていく時期のようです。すぐに大きな変化を求めるよりも、今あるものを丁寧に育てることで確かな実りが得られそうです。信頼できる人との関わりや、堅実な努力の積み重ねが将来の豊かさへとつながっていくでしょう。心が安らぎ、自然と喜びを分かち合えるような穏やかな雰囲気が広がりそうです。人とのつながりに温かさを感じられるでしょう。無理をせず今ある環境に感謝することで、未来への流れが心地よく築かれていく予感があります。自分の中にある優しさと強さのバランスが大切になる時です。状況を力で変えようとするよりも、柔らかな心で向き合うことで自然と流れが整っていきそうです。思いやりを持ちながら粘り強く歩むことで信頼が深まり、安心感と共に未来へ進む力が育まれていくでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。