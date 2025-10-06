ユージ×吉田明世 生放送中に「どっちのお腹が鳴った？」で“ケンカ”勃発!? “食欲の秋”トーク「おなかが空く季節」「しょうがない！」

タレントのユージとフリーアナウンサーの吉田明世がパーソナリティを務める、TOKYO FMの朝のラジオ番組「ONE MORNING」（毎週月曜～金曜 6:00～9:00）。

9月30日（火）の放送では、「新米」に関するリスナーからのメッセージを紹介。パーソナリティ2人の「食欲の秋」を象徴するような、ほほ笑ましいやりとりが繰り広げられました。

＜リスナーからのメッセージ＞

稲刈りも終わり、兼業農家の自分も新米ができあがり、昨晩炊きたてを食べました。

やっぱり新米は水分があり、ツヤツヤで白く輝いて、目で見て驚き、食べて甘さが出てきて、今までの疲れも吹き飛ばしてくれるおいしさでした。ぜひ、お2人も今が旬の新潟県コシヒカリの新米の甘さを感じてみてください！

＊

このメッセージに、ユージは「いいね！」と思わず笑顔。

吉田も「これはお腹が鳴りますね～」と反応すると、ユージは「吉田さんは毎日鳴っているもんね！」と、すかさずツッコミを入れる場面も。

吉田は「先日、“どっちがお腹が鳴ったか”でケンカしたんですよ。結局、私でした（笑）。」とエピソードを披露。

ユージも「『今の吉田さんでしょ？』『いやいや、あなたでしょ？』みたいに、2人でちょっとお腹がぐ～って鳴ったのを『どっち？』って揉めて」と笑いながら振り返りました。

これに吉田は、「秋はお腹が空いちゃう季節。おいしいものがいっぱいあるからしょうがないのよ」と話すと、ユージも「しょうがない、しょうがない。お腹が鳴るのは全然いいんですよ」と優しくフォローしました。

最後にユージは「コシヒカリの新米、ちょっと堪能したいですね」と話し、吉田も「おいしいお米、食べたいです！」と食欲の秋らしいトークを締めくくりました。

