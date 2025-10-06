大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5日から、フィラデルフィア・フィリーズとナショナルリーグディビジョンシリーズ（NLDS）を戦っている。同日の初戦は勝利したが、このまま突破できるかはマックス・マンシー内野手次第かもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

マンシーは初戦ではベンチスタートとなり、6回から代打として途中出場。2打数無安打、1三振と快音を残すことはできなかったが、2戦目以降も継続して起用されるものと見込まれる。

同メディアは「ロバーツ監督はフィリーズ投手陣との対戦について尋ねられた際、マンシーを『特効薬』と表現した。左打者のマンシーは左投手には苦戦しているが、ロバーツ監督は右投手との対戦では有利な状況を作るために、いつでも彼をベンチから投入することができる」と言及。

続けて、「彼は特効薬だ。重要な場面でいつでも彼を投入することができる、これは大きな利点だと思う。このシリーズの前にマックスと話をしたが、彼はチームを勝利に導くために必要なことは何でもすると断固として主張している。試合の流れを変えるような大きな場面は、いつでも訪れる可能性がある。彼は呼び出されれば準備はできているだろう」というロバーツ監督のコメントを伝えている。

