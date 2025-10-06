メガデス、最後のアルバムからリードシングル「Tipping Point」MV公開

ヘヴィメタル界の帝王ことメガデスが、ニューシングル「Tipping Point」とそのミュージックビデオを公開した。

デイヴ・ムステイン（ボーカル、ギター）、テーム・マントゥサーリ（ギター）、ジェイムズ・ロメンゾ（ベース）、ダーク・ヴェルビューレン（ドラム）から成るメガデス。彼らは、2026年にアルバム『MEGADETH』をリリースする。今年始め、デイヴ・ムステインはファンクラブCyber Armyと世界中のファンに向けて、このニューアルバムがメガデス最後のスタジオアルバムとなることを直接公表した。

「Tipping Point」は、フロントマンのデイヴ・ムステインのレーベルTradecraftと、フロンティアーズ・レーベル・グループの新レーベルBLKIIBLKの提携により彼らのラストアルバム『MEGADETH」からのファーストシングル。轟くギターソロで幕を開け、デイヴの唯一無二の歌声が不気味に響き渡り、炸裂するサウンドと忽然としたリリックが聴く者を圧倒する。

レオナルド・リベルティ監督が手がけたミュージックビデオは、荒涼としながらも希望に満ち、監獄に閉じ込められたデイヴが過酷な拷問を受ける中、同じ監獄内でバンドメンバーの演奏する様子が描かれる。そして最後にはデイヴは悪に打ち勝ち、新たな世界へと歩み出す。

「人ぞれぞれ、誰にでも”Tipping Point”（転機）はあるもの、日によって変わるかもしれない」とデイヴ・ムステインは語る。「我々は、今みんな、限界まで追い詰められていると思うし、その気持ちに流されやすいのも事実。だが、屈しないことが重要なのだ」。

＜リリース情報＞

メガデス

ニューシングル「Tipping Point」

配信中

https://ffm.to/megadeth_tippingpoint

レーベル：BLKIIBLK

メガデス

ラストアルバム『MEGADETH』

2026年リリース

https://ffm.to/megadeth

レーベル：BLKIIBLK

公式サイト：https://www.megadeth.com/