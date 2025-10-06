読売ジャイアンツ・今村信貴投手、重信慎之介選手、京本眞投手らに戦力外…

読売ジャイアンツは6日、今村信貴投手、重信慎之介選手、京本眞投手ら計6選手と、来季の契約を結ばないことを発表した。

今村信貴投手は2011年のドラフト2位で太成学院大高校から入団。2018年に6勝、2020年に5勝を挙げた。2022年には55試合に登板し、2勝4敗21ホールドと活躍した。

しかし、2024年は7試合の登板にとどまり、今季は一軍登板なしでシーズンを終えていた。

重信慎之介選手は2015年のドラフト2位で早稲田大学から入団。2018年は60試合に出場し、打率.281、2019年には自己最多の106試合に出場、打率.266、2本塁打、16打点とキャリアハイを記録した。

今季は10試合に出場したものの、安打は1本のみで出場機会を増やせなかった。

京本眞投手は2021年育成選手ドラフト7位で明豊高校から入団。2024年には支配下登録を勝ち取り、4試合にリリーフ登板した。プロ初登板となった2024年5月1日の東京ヤクルトスワローズ戦では、メジャー移籍を表明している村上宗隆選手らと対戦し、1回を三者凡退に抑える好投を見せた。

しかし今季は二軍戦で0勝4敗、防御率6.65と結果を残せず、一軍登板もなかった。

今村投手、重信選手、京本投手のほか、今季2試合に登板した戸田懐生投手らも来季の構想外となった。

【関連記事】

【了】