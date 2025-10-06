クイーン・エリザベス号で大自然への旅をする！「アラスカクルーズ 2026」予約受付中

英国のクルーズ会社であるキュナードは、2026年シーズンのクイーン・エリザベス号で行くアラスカクルーズの予約を開始した。本ツアーでは”ラストフロンティア”とも呼ばれるアラスカに向かうもので、世界中の旅人たちの憧れの地で大自然に触れることができる。

【画像】クイーン・エリザベス号で行くアラスカクルーズ（写真2点）

世界遺産に登録されているグレイシャー・ベイ国立公園や先住民の遺構が残るケチカンなどを訪れるほか、本クルーズ中には船でしかアクセスができない場所も含まれているので、クルーズ船で行くからこそ意味のある旅となっている。

なお、2026年のアラスカクルーズは5月4日発。出発地はアメリカ・シアトルとなっている。夏休みやシルバーウィークなどの日本の休暇にあわせて乗船できる航海も用意されているので、ぜひこの機会に少し足を伸ばして、家族旅行に出かけてみるのはいかがだろうか。

【現在プロモーション中のおすすめのアラスカクルーズ】

アラスカ 7泊 (Q613)

日程：2026年5月14日 - 2026年5月21日

寄港地：シアトル(アメリカ) - ケチカン(アメリカ) - ジュノー(アメリカ) - トレイシー・アーム・フィヨルド(アメリカ)-ビクトリア(カナダ)- シアトル(アメリカ)

アラスカ 7泊 (Q623)

日程：2026年8月20日 - 2026年8月27日

寄港地：シアトル(アメリカ)、ケチカン(アメリカ)、ジュノー(アメリカ)、グレイシャー・ベイ国立公園(アメリカ)、ビクトリア(カナダ)、シアトル(アメリカ)

アラスカ 7泊 (Q626)

日程：2026年9月17日 - 2026年9月24日

寄港地：シアトル(アメリカ) - ケチカン(アメリカ) - ジュノー(アメリカ) - トレイシー・アーム・フィヨルド(アメリカ)-ビクトリア(カナダ) - シアトル(アメリカ)

この他、各クルーズのインフォメーションおよび予約は、公式サイトより。

キュナード

https://www.cunard.com/ja-jp