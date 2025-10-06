CSメンバー入りへアピール！読売ジャイアンツ・ヘルナンデス、オリックス…

読売ジャイアンツのエリエ・ヘルナンデスは6日、みやざきフェニックス・リーグでのオリックス・バファローズ二軍戦に「4番・指名打者」で先発出場。2回に2点本塁打を放った。



2－2の同点で迎えた3回表。巨人は1死一塁で4番のヘルナンデスに打順が回ってきた。オリックスの先発は今季一軍で7勝をマークしている田嶋大樹。







1ストライクからの2球目、真ん中に入った134キロのストレートをヘルナンデスが捉える。



完璧に弾き返された打球は弾丸ライナーとなり、SOKKENスタジアムの左翼スタンド上段を超えていった。



この本塁打で4－2とした巨人はその後も効果的に追加点をあげ、9－5でオリックス二軍に勝利した。



圧巻の打球を見せつけたヘルナンデスは、この試合2打数1安打3打点と活躍。



11日から開催される横浜DeNAベイスターズとのCS第1ステージへのメンバー入りに向け、自慢の打撃でアピールした。









【動画】CSの秘密兵器へ、巨人・ヘルナンデスの豪快な本塁打を見よ！

DAZNベースボールの公式Xより











青空に響く快音



弾丸ライナーが消えていく

ヘルナンデス レフトへのホームラン



⚾

📅2025/10/6

🆚オリックス×巨人

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】