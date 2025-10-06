来季の飛躍へ！中日ドラゴンズ・金丸夢斗、みやざきフェニックス・リーグ…

中日ドラゴンズの金丸夢斗投手は6日、都城運動公園野球場で行われたみやざきフェニックス・リーグの千葉ロッテマリーンズ戦に先発登板し、5回を5奪三振1失点の好投を見せた。
初回は1番打者の勝又琉偉選手に中前打を許したが、2番打者の松石信八選手、3番打者の宮崎竜成選手を連続空振り三振に仕留め、4番打者のスティベン・アセベド選手を遊ゴロに打ち取った。
2回から4回も安打を許しながら要所を締め、無失点で切り抜けた。5回には7番打者の谷村剛選手に左二塁打を浴び、8番打者の髙野光海選手の犠打で送られた後、9番打者の藤田和樹選手の打球が二野選となり、1点を失った。
しかし、その後は1番打者の勝又選手を三振併殺に仕留め、落ち着いた投球でマウンドを降りた。
今季は15試合に先発登板し、2勝6敗、防御率2.61と負け越した。来季はチームの勝ち頭となれるよう、今回の登板で得た手応えを飛躍のきっかけにしてほしい。
【動画】安定の投球！金丸夢斗、三振併殺に仕留めたシーンがこれだ！
DAZNベースボールの公式Xより
この秋に強くなる
金丸夢斗 5回1失点
＜投球内容＞
回数：5
球数：73
安打：6
三振：5
四球：0
死球：0
失点：1
⚾
📅2025/10/6
🆚ロッテ×中日
📱Live on DAZN
【関連記事】
【了】