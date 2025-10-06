お子さんの「もっと体を動かしてほしい！」という願い、叶えてあげたいと思いませんか？それなら、この秋はアトレ新浦安が贈る、驚きの体験イベントに注目です！

2025年10月10日(金)から、子どもから大人まで、家族みんなで楽しめるスペシャルな体験イベント「プロアスリートと！ワンダースポーツ体験 Days」が開催されます。地元の人気ラグビーチーム「浦安D-Rocks」や、アトレ所属のトップアスリート、ヘンプヒル恵選手と直接触れ合える機会なんて、めったにありませんよね。これはまさに、心と体を思いっきり躍動させる、忘れられない秋の思い出作りにぴったりのイベントになるはずです！

憧れのプロと直接対決！浦安D-Rocksの最強パワーを体感せよ！

ラグビーファンの皆さん、そしてスポーツの迫力を肌で感じたい皆さん、大注目です！浦安市をホストタウンとするプロラグビーチーム「浦安D-Rocks」の選手たちと、直接触れ合える体験イベントが開催されます。

「D-Rocks」の「D」には「Dynamic（躍動）」「Dream（夢）」「Delight（歓喜）」が、そして「Rocks」には岩のような力強さと「すごい、最高」という意味が込められているそうです。その名の通り、まるで岩のように力強く、ファンに夢と歓喜を届けるチームなんです。

このイベントでは、選手の皆さんとの腕相撲対決や、安全に配慮されたタックル体験ができます。想像してみてください！あの屈強なラグビー選手と直接腕を組み、力比べをする瞬間を！お子さんにとっては、憧れのヒーローのパワーを間近で感じる、貴重な体験になること間違いなしです。大人だって、日頃の運動不足解消と、童心に帰って思いっきり楽しめますよ。

さらに、参加者の中から抽選で、選手のサイン入りレプリカジャージやレプリカボールが当たるチャンスも！これは見逃せませんね。

浦安D-Rocksと最強パワー対決 イベント詳細

走りが変わる！ヘンプヒル恵選手直伝「速く走るためのアトレーニング」

2025年10月11日(土)14:00～16:00アトレ新浦安 1Fガーデンテラスアトレ公式LINE友だちのアトレ新浦安からの情報配信画面提示

お子さんの「もっと速く走りたい！」という願い、叶えてあげたいですよね。アトレ所属の陸上・女子七種競技のヘンプヒル恵選手が、速く走るための体の動かし方を直接指導してくれる、またとないチャンスがやってきます！

ヘンプヒル選手は、「クイーンオブアスリート」とも称される七種競技の現役トップアスリート。100mハードル、走高跳、砲丸投、200m、走幅跳、槍投げ、800mという、まさに陸上競技の「七変化」をこなす超人です。そんな彼女から直接、体の使い方を学べるなんて、本当に贅沢な時間だと思いませんか？

この講座は、お子さんの年齢に合わせて二部構成になっています。

ヘンプヒル恵選手によるアトレーニング プログラム

14:00～「どうして人は走るのが得意なの？」をテーマに、動物や赤ちゃんの動きをまねながら、を学びます。遊びを通して自然に運動能力を高める、まさにアスリートの卵にぴったりの内容です。15:30～「チーターはなぜ速い？」をテーマに、トップアスリートならではの視点で、を指導します。走り方のコツや、体の連動性を意識した動きなど、実践的なアドバイスがもらえるはずです。

お子さんの運動会シーズンを前に、この「アトレーニング」で一歩リードするのも良いかもしれませんね！

ヘンプヒル恵選手によるアトレーニング イベント詳細

運動の後はご褒美を！アスリート厳選「〇〇すぎる秋の味覚」

2025年10月13日(月・祝)アトレ新浦安 1Fガーデンテラス各回8名事前予約制 ※当日アトレ公式LINE友だちのアトレ新浦安からの情報配信画面をご提示ください。

スポーツで汗を流した後は、おいしいものでお腹を満たしたいですよね。アトレ新浦安では、2025年10月10日(金)から31日(金)まで、秋のグルメ企画「〇〇すぎる秋の味覚」も同時開催されます！

「浦安D-Rocks」「ヘンプヒル恵選手」、そして日本フットサルリーグ（Fリーグ）所属の「バルドラール浦安」の選手たちが、おすすめする秋の味覚がアトレ新浦安の各ショップで展開されます。プロアスリートが「〇〇すぎる！」と唸るほどの逸品とは、一体どんなものなのでしょう？

スイーツから惣菜、レストランまで、様々なジャンルのショップが参加するので、きっとあなたの「食べたい！」が見つかるはず。スポーツイベントと組み合わせて、心ゆくまで秋の味覚を堪能するのも良いですね。

秋のグルメ企画「〇〇すぎる秋の味覚」詳細

未来へつなぐ、アトレ新浦安の地域貢献とSDGs

2025年10月10日(金)～10月31日(金)おそうざい村、跳ね鯛＋三代目茂蔵、とんかつ和幸、韓美膳DELI日本橋屋長兵衛、ドンク・ミニワン、銀座木村家、横浜くりこ庵新助、Eggs’ n Things Coffee

アトレ新浦安がこのような地域に根差したイベントを開催するのは、彼らが国連の提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）」に賛同し、積極的に取り組んでいる証拠だと私は感じました。

今回のイベントでは、「質の高い教育をみんなに」や「住み続けられるまちづくりを」といった目標に貢献していることが見て取れます。子どもたちがプロアスリートから直接学び、地域を代表するチームを応援する。これは、未来を担う子どもたちの健やかな成長と、地域コミュニティの活性化に繋がる、素晴らしい活動です。

買い物だけでなく、地域の文化やスポーツに触れることができる場所として、アトレ新浦安が私たちの生活を豊かにしてくれていることを改めて実感しました。

この秋、アトレ新浦安で最高の思い出を刻もう！

いかがでしたでしょうか？スポーツの興奮と、美味しい秋の味覚、そして地域とのつながりを感じられるアトレ新浦安の「プロアスリートと！ワンダースポーツ体験 Days」。

家族や友人と一緒に、この秋だけの特別な体験をしに、ぜひアトレ新浦安へ足を運んでみてください。最新のイベント情報や店舗の営業時間については、アトレ新浦安の公式ホームページをチェックしてくださいね。

アトレ新浦安 施設概要

アトレ新浦安千葉県浦安市入船1-1-110:00～21:00 (一部ショップを除く)

この秋は、アトレ新浦安で最高の思い出を作りましょう！

