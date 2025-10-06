千葉ロッテマリーンズ・国吉佑樹投手、二木康太投手、岩下大輝投手らに戦…

千葉ロッテマリーンズは6日、国吉佑樹投手、二木康太投手、岩下大輝投手ら計7選手と、来季の契約を結ばないことを発表した。

国吉佑樹投手は2021年のシーズン途中に横浜DeNAベイスターズからロッテに移籍。移籍直後にもかかわらず、2勝2セーブ17ホールドと活躍した。

昨季は41試合に登板し、3勝1敗1セーブ10ホールド、防御率1.51と素晴らしい投球を見せていたが、今季は移籍後初めて一軍登板がなくシーズンを終えた。

二木康太投手は2013年のドラフト6位で鹿児島情報高校から入団。2020年には自己最多の9勝を挙げ、2021年には自身初の開幕投手も務めた。

しかし、ケガなどの影響で2022年9月24日のソフトバンク戦以降、一軍登板から遠ざかっていた。5日に本拠地・ZOZOマリンスタジアムで行われた福岡ソフトバンクホークス戦では、満塁本塁打を浴び敗戦投手となった。

岩下大輝投手は2014年のドラフト3位で星稜高校から入団。2020年に7勝、2021年に8勝を挙げたが、2023年10月に国指定の難病「胸椎黄色靱帯骨化症」の手術を受けた。

手術後はリハビリを経て2024年4月に一軍復帰を果たし、21試合に登板して2勝3ホールドを記録した。しかし今季は一軍登板なしでシーズンを終えた。

そのほか、一軍登板経験のある西村天裕投手、大下誠一郎内野手、育成契約の永島田輝斗投手らも構想外となった。

