9月30日に双子男児を出産したタレントの中川翔子が6日、自身のインスタグラムを更新し、退院したことを報告した。

中川翔子

中川は、我が子との3ショット写真などを添えて「無事に双子と退院しました！！！！！」と報告。「身体も大丈夫で双子も私も、お世話になった病院から旅立ちました うわーーーよかった！ セレモニードレスでわたしも久しぶりにメイクして写真撮って、てしたかったけど結局バタバタで頭ぼさ 双子、この宇宙に爆誕して初めての外の世界、太陽の光！ようこそこの世界へ、、！」とつづった。

続けて、「退院の夜中不安すぎていろいろ考えてしまったのですが 家族総力戦！で双子を家に迎えられて バタバタしながら泣きそうに嬉しい 帰ったらすごい立派なバウンサーがとどいてた！ さらに、めちゃくちゃ良いラルタンの両胸搾乳機がとどいてて悩みが解決した 超良すぎる 一回でひとりぶんの母乳とれた ピジョンの除菌乾燥機もセッティングしてもらった！うれしくてずっと我慢してたまぐろ丼 うああああ」と帰宅後の様子を紹介。

「不安と喜びが行ったり来たりだけどたくさんの優しいアドバイスやまわりに頼ってがんばろう！と気持ちが新しく引き締まりました 双子の命を守っていこう、、！」と決意を新たにしていた。

中川は、2023年4月に一般男性との結婚を発表。今年5月に妊娠を発表し、8月には子供が双子の男児であることを明かした。そして、9月30日に元気な双子を出産したことを報告した。