女優の高橋ひかるが、健康的で美しい脚の著名人に贈られる「第21回クラリーノ美脚大賞2025」の20代部門に選出され6日、都内で行われた授賞式に出席した。

高橋ひかる

2019年にティーン部門を受賞し、2度目の受賞となった高橋。この日は美脚が際立つ黒ドレスに、ライトパープルのパンプスを合わせたコーディネートで登場した。

高橋は「2019年のときはこの場に参加させていただくことができなくて残念に思っていたんですけど、こうして20代部門でまた新たにこの賞をいただくことができて、実際にトロフィーを持ててすごくうれしかったです」と喜び、「幼少期から母に『脚をしっかり閉じなさい』とか、マナーを教わっていたので、今自分が脚に自信を持てるのは母の教育があってこそだなと思うので、母にも感謝を伝えたいです」と語った。

今日の美脚の自己採点を聞かれると、高橋は「調子に乗らせてもらって120点で!」と答え、「日頃から脚のケアは気にしてむくみケアとかも頑張っているんですけど、いつもよりも強くマッサージ耐えたのと、視覚的な効果で脚が引き立って見えるようなドレスにしたので、視覚効果で20点プラス狙っていきたいと思います」と笑顔で話した。

幅広い世代の女性たちの健康で魅力的な美脚を応援するために、2003年から開催されている「クラリーノ美脚大賞」。今年は、ティーン部門に中島瑠菜、20代部門に高橋ひかる、30代部門に仲里依紗、オーバー40ty部門に米倉涼子が選出された。米倉は体調不良のため授賞式を欠席した。