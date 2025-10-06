大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5日、フィラデルフィア・フィリーズと戦い5-3で勝利した。この試合では「3番・右翼」でスタメン出場したテオスカー・ヘルナンデス外野手に痛いミスが出たが、本人も自身のプレーを反省しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

両チーム無得点で迎えた2回裏無死一、二塁、テオスカーは相手打者が放った右中間方向への打球を追っていたが、その途中でスピードを緩め、中堅のアンディ・パヘス外野手に処理を任せた。このプレーにより相手打者には三塁まで進塁された上、直後に犠牲フライで3点目のホームを踏まれる結果になった。

同メディアは「テオスカーは試合後、この時の自分の思考過程について語った」としつつ、「真っ直ぐにプレーしていたんだ。角度が良くなかった。相手がかなり良い打球を放ったから、三塁まで進ませないよう、あるいはその状況で2点を許さないよう、捕球を試みたんだ。ボールは僕をすり抜けていった」という本人のコメントを紹介。

また、この後7回裏に汚名返上の逆転3ラン本塁打を放ったことについても「結局のところ、僕にとっては、あの大きな瞬間以前に起きたことは全て過去のことなんだ。それをゴミ箱に捨てて、その打席でやるべきこと、特に守備のポジションでやるべきことに集中し、ただチームを助けようとしているんだ」と語っているという。

