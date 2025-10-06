リールに所属しているU－19フランス代表イーサン・エンバペが、兄のフランス代表FWキリアン・エンバペが観戦している前で、古巣パリ・サンジェルマン（PSG）相手に得点を挙げた。5日、フランスメディア『RMC Sport』が伝えている。

リーグ・アン第7節が5日に行われ、リールとPSGが対戦。スタンドには兄キリアンや父ウィルフリードらが訪れたことでも注目を集めた一戦に、弟のイーサンはベンチスタートとなった。

試合は66分にヌーノ・メンデスが直接FKを叩き込んでPSGが先制点を手にしたものの、81分からイーサンが途中出場を果たすと、85分には左足で同点弾をマーク。このゴールにスタンドにいた兄キリアンら家族が拍手を送ると、弟イーサンはスタンドを指差した後に兄キリアンのお馴染みのパフォーマンスでもある腕を組むセレブレーションを披露した。

なお、試合はこのまま1－1で終了。兄キリアンがPSGからレアル・マドリードに移籍した2024年夏に同じく、PSGの下部組織からリールに移籍していた弟イーサンが、古巣相手に決めた今季自身2得点目は、エンバペ家にとって忘れられない瞬間となったかもしれない。

【動画】イーサン・エンバペが兄の前で古巣PSG相手に同点弾！