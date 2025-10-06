エース・有原航平も脱帽！ソフトバンク・山川穂高が今季最終戦でグランド…

福岡ソフトバンクホークスの山川穂高が5日、敵地zozoマリンスタジアムで行われた千葉ロッテマリーンズ戦に「4番・一塁」で先発出場。7回に満塁ホームランを放った。



1－1の同点で迎えた7回表。ロッテは3年ぶりの一軍登板となる二木康太をマウンドに送る。



ソフトバンクは2死満塁とし、4番の山川がバッターボックスに向かった。その2球目、アウトハイ143キロストレートを山川のバットが捉えた。







素直に打ち返された打球は右中間方向に伸びていき、静まり返るロッテファンが埋まるスタンドに飛び込むグランドスラムとなった。



山川の23号となる一発で、ソフトバンクが一気に5－1と勝ち越しに成功。最多勝のタイトルを懸け、この試合6回1失点と好投していたソフトバンク先発・有原航平を援護した。



試合は山川の満塁弾が決勝点となり、5－2でソフトバンクが勝利。有原は14勝目をマークし、2年連続で最多勝のタイトルを獲得した。











