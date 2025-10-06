Amazon.co.jpのセール品のなかから、いまオススメしたい商品を紹介します。なお、価格は掲載時点のものなので、販売ページでも確認してくださいね。

Amazonは10月7日（火）の0時から10月10日（金）の23時59分まで、「プライム感謝祭」を開催すると告知した。しかも現在すでに先行セールが開催中だ。同時に、エントリーして1万円以上の買い物をすれば最大15%の期間限定ポイント還元が行われるポイントアップキャンペーンも行われる。エントリーはボタンを押すだけでOKだ。還元率はプライム会員なら+1.5%、Amazon Mastercardでの支払いなら+3%、特定のブランドの商品なら+4%、さらに「大型家電」カテゴリのアイテムを購入した場合は+6.5%となる。これらすべての条件を満たせば15%の還元が得られる。ただし、ブランドセレクション一覧を見ると、「HUAWEI」、「Lenovo」、「サンワサプライ」、「バッファロー」、「コカ・コーラ」、「午後の紅茶」など19ブランドが並んでおり、大型家電を取り扱っていそうなところは見当たらない。現実的には11%還元となるだろう。とはいえそれでもかなりデカい。

ポイントアップキャンペーンに参加するには、いつものようにプライムデー告知ページか、アップするポイント還元率の詳細を紹介するキャンペーン詳細ページにてエントリーボタンを押すだけで完了する。あとは1万円以上の買い物をすれば、セール終了後から40日程度でアップした分のポイントが付与される。ただし、付与されるのは期間限定ポイントなので使用期限には注意しよう。また、1万円以上購入した人には、100,000ポイントが当たるチャンスがある抽選会へ自動エントリーがなされる。当たれば買い物した分以上のポイントがゲットできるのだ。

ポイントが+4%となる特定のブランドは、ブランドセレクションというカテゴリに入っている。今回は対象が多いうえにジャンルが幅広く、「HUAWEI」、「スペクトラムブランズジャパン」、「Lenovo」、「サンワサプライ」、「バッファロー」、「アサヒ飲料」、「コカ・コーラ」、「アイリスプラザ」など19ブランドだ。

現在、すでに先行セールにて様々なアイテムがお得に販売されている。そこから、気になるアイテムをいくつかピックアップしてみよう。

Apple 2024 Mac mini (12%オフ・135,800円)

M4チップ搭載Mac mini

10コアプロセッサーのM4チップを搭載したMac miniが、参考価格154,000円のところプライム感謝祭先行セールにて12%オフの135,800円で販売されている。

Apple 2024 Mac mini

Apple

12%オフ・135,800円

https://amzn.asia/d/fsYzBYC

Samsung 990 PRO 2TB（17%オフ・18,200円）

1TBモデルと2TBモデルがセール中

サムスンのPCIe Gen4.0×4のNVMe対応M.2 SSDが、過去価格22,900円のところプライム感謝祭先行セールにて17%オフの18,980円となっている。最大読出速度が7,450MB/s、最大書込速度が6,900MB/sと非常に高速。

Samsung 990 PRO 2TB

Samsung

17%オフ・18,200円

https://amzn.asia/d/eDU5gn8

Xiaomi POCO X7 Pro（23%オフ・38,364円）

XiaomiのSIMフリースマートフォンが、参考価格49,980円のところプライム感謝祭先行セールで23%オフの38,364円にて販売されている。メモリ8GB、ストレージが256GBなうえ、リフレッシュレート120Hzの有機ELディスプレイや、IP68防塵・防水を備えたモデルだ。

Xiaomi POCO X7 Pro

Xiaomi

23%オフ・38,364円

https://amzn.asia/d/hiAq3KD