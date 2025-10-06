ファンが沸いた逆方向への10号アーチ！オリックス・太田椋、プロ7年目で初…

オリックス・バファローズの太田椋は5日、敵地・楽天モバイルパーク宮城で行われた東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「2番・二塁」で先発出場。延長11回に決勝打となる今季10号本塁打を放った。



1－1で迎えた延長11回表。楽天のマウンドはこの回から西口直人が上がる。オリックスはこの回先頭の2番太田が右打席に入った。







その初球だった。152キロのストレートを太田が見事に弾き返すと、打球は右中間方向に放物線を描きながらスタンドに飛び込んでいった。



値千金の勝ち越しソロ本塁打は、今季10号。太田はプロ7年目で初となる2桁本塁打に到達した。



2025年シーズンのパリーグ1号を開幕戦で放った太田が、今季最終戦でも劇的なアーチでチームを勝利に導いた。



今季3位が確定しているオリックス。この白星で74勝66敗3分とし、岸田護監督の就任1年目となるレギュラーシーズンを終えた。



11日から敵地エスコンフィールドHOKKAIDOにて、北海道日本ハムファイターズとのCS第1ステージに臨む。









【動画】逆方向でもここまで飛ぶ！太田椋の第10号がこれだ！

自身初の2桁アーチ



開幕戦・そして最終戦で一撃炸裂

太田椋が第10号勝ち越しホームラン



