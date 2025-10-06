新人王獲得なるか！ロッテ・西川史礁がシーズン最終戦で規定打席到達「来…

千葉ロッテマリーンズの西川史礁選手は5日、本拠地・ZOZOマリンスタジアムで行われた福岡ソフトバンクホークス戦に「1番・左翼」で先発出場。3打席に立ち、3試合連続安打とはならなかったが、規定打席到達を果たした。

西川選手は2024年ドラフト1位で青山学院大学からロッテに入団。5月終了時点では打率.145と苦戦し、5月27日に二軍に降格した。しかし二軍で調整を経て6月13日に一軍昇格すると、6月は10試合で打率.441と驚異的な成績を残した。

7月・8月ともに月間打率は3割を超え、9月にはシーズン100安打を達成。新人王候補に名乗りを上げた。

シーズン最終戦の3回、迎えた2打席目の死球で規定打席の「443」に到達。今季は108試合に出場し、117安打、打率.281、3本塁打、37打点の成績を収めた。

西川選手は「最初は苦しいスタートでしたが、色々な方のサポートを受けながら、自分なりにはなんとか成績を残せたと思います。来シーズンは今年以上の成績を残せるよう、オフにしっかり自覚を持ってトレーニングしていきたいです」と意気込みを語った。

楽天・宗山選手、西武・渡部選手、日本ハム・達投手などと新人王を争うことになるが、タイトルを獲得して来季に向けて好スタートを切りたいところだ。

