マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、史上最速でプレミアリーグ通算250勝を達成した。5日、クラブ公式サイトが伝えている。

プレミアリーグ第7節が5日に行われ、マンチェスター・シティはブレントフォードと対戦。9分にアーリング・ハーランドが先制点を決めると、これが決勝点となり、1－0で勝利を収めた。

この結果、グアルディオラ監督はプレミアリーグで通算250勝を達成。なお、349試合目で同記録に到達したグアルディオラ監督は、アーセン・ヴェンゲル氏の423試合や、サー・アレックス・ファーガソン氏の404試合を上回り、プレミアリーグ史上最速で250勝を収めた指揮官となった。

試合後、この偉業を達成したことにグアルディオラ監督は「本当にありがとう。この栄誉を受け止めるにはこの言葉に尽きる」と語りながら、次のように喜びを口にした。

「サー・アレックス・ファーガソンとアーセン・ヴェンゲルに並べたことは光栄なことだ。お二人を豪華なディナーにでも招待したい。もしかしたら、それはマンチェスターではないかもしれない。もっと太陽が照らす場所かもね。いやまあでもマンチェスターで開きたいと思うよ」

「プレミアリーグの歴史の一部になれたことは光栄であり、喜びでもある。だが、もちろん、クラブや選手、すべてのスタッフにも感謝している。なぜなら、試合数はたくさんあったが、それを私たちはより速く、素早く、良い形で試合に臨むことができたからだ。本当に嬉しく思っている。さらに250勝を目指そう」

【ハイライト動画】ブレントフォードvsマンチェスター・シティ