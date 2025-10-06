「あなた達には希望しかありません」退任の吉井理人監督、最終戦セレモニ…

千葉ロッテマリーンズの吉井理人監督は5日、本拠地・ZOZOマリンスタジアムで行われた福岡ソフトバンクホークス戦で、最後の指揮を執った。



試合は6回まで同点で粘っていたが、3年ぶりの一軍登板となった二木康太投手が満塁本塁打を浴びたこともあり、5-2で敗れ、有終の美を飾れなかった。



吉井監督は2022年シーズン後、投手コーチから監督に昇格。1年目は2位、2年目の昨季は3位とAクラス以上にチームを導いた。







しかし、今季は主力選手の故障も重なり、5月下旬に最下位に沈むと、その後順位を上げられなかった。



最終戦後のセレモニーで吉井監督は「選手のみなさん、あなた達には希望しかありません。自分の可能性に大いに期待して、来シーズンがんばってください」と語り、愛する選手たちにエールを送った。



来季からはサブロー・ヘッドコーチが監督に就任することが決定しており、ロッテの躍進に期待がかかる。











【動画】吉井監督、最後のスピーチで選手に熱いエール「あなた達には希望しかありません」

『DAZNベースボール』の公式Xより











『あなた達には希望しかありません』



最後は吉井コールが響き渡る

吉井理人監督が最終戦セレモニーでスピーチ



⚾プロ野球 (2025/10/5)

🆚ロッテ×ソフトバンク

📱live on DAZN

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】