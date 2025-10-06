Little Black Dress、メジャー1stアルバムを引っ提げ東京大阪でワンマン完遂

シンガーソングライター・遼によるソロプロジェクトLittle Black Dressが、メジャー1stアルバム『AVANTGARDE』の発売を記念して、10月3日（金）に大阪・梅田Zeela、10月4日（土）に東京・代官山ORD.にてワンマンライブ「Little Black Dress『AVANTGARDE』メッチャいいじゃんライヴ」を開催した。東京公演のオフィシャルレポートを掲載する。

【画像】Little Black Dress、ライブ写真（全7枚）

シンガーソングライター・遼によるソロプロジェクトLittle Black Dressが10月4日（土）、東京・代官山ORD.にてワンマンライヴ「Little Black Dress『AVANTGERDE』メッチャいいじゃんライヴ」を開催した。この公演は7月にメジャー初のフィジカルリリースとして話題となった最新アルバム『AVANTGARDE』を引っ提げて行うリリース記念LIVEで、前日には大阪・梅田Zeelaにて公演を終えたばかりだ。

Little Black Dressの「メッチャいいじゃんライヴへようこそ〜！」という声と共にアルバムリード曲である「アヴァンギャルド」がスタート。「Lonely Shot」ではテキーラに見せかけた酒瓶から”飲み干す”パフォーマンスで盛り上げたかと思うと、「中身はほうじ茶です♪」と茶目っけたっぷりに話し、クールな印象のパフォーマンスとはギャップのあるトークで魅了する。LIVEはサポートメンバーにKey. DEVIN木下・Gt. Moe・Gt. 岡聡志・Ba. 萩原みのり・Dr. 番田渚奈子を迎えた特別演出。バンド演奏がガツンと映える「PLAY GIRL」・「チクショー飛行」とアルバム収録曲で勢いをつけ、「ちょーかわいい」・「だるま落とし」と過去曲も出し惜しみしない。上京ソング「十人十色」から「優しさが刺となる前に」・「猫じゃらし」と雰囲気をがらりと変え、芯のある音色と共にその歌唱力で強く歌い上げた。軽快なメロディと共にイントロでピースフルなバンド紹介を挟んだ「名もなき花」を披露すると、続けてTBS特番「音楽の日」出演時にカバーして話題となった楽曲「君は1000％」をLIVE初披露（※前日の大阪公演でも披露）。オーディエンスもリズムに合わせて大きく手を振り笑顔が溢れた。

「恥じらってグッバイ」・「太陽にピース」でファンとともに祝祭感溢れる空間を作り上げ、本編が幕を閉じた。客席からアンコールの声が響くと、ニューグッズのメッチャいいじゃんTシャツに着替えたLittle Black Dressとサポートメンバーが再登場。みんなでタオルを回して盛り上がる楽曲「メッチャいいじゃん！」では同じくニューグッズのメッチャいいじゃんタオルを片手に、会場が一体感に包まれた。続いて「一緒の空間で音楽を分かち合える幸せを感じています。また会いましょう！」と挨拶し、また会える日を願って「マロニエの花」を披露。全公演が終了したかと思ったところ、「もう一回やります！」と最後にアルバムのリード曲「アヴァンギャルド」をパフォーマンス。嬉しいサプライズにファンの熱も冷めやらぬ中、Little Black Dressはファンに手を振り、笑顔でステージを後にした。

大阪・東京のワンマンライブが終了したばかりのLittle Black Dressだが、来週大阪で開催されるライブサーキット「FM802 MINAMI WHEEL 2025」の10月13日（月・祝）、VARON会場にも出演予定だ。

「Little Black Dress『AVANTGARDE』メッチャいいじゃんライヴ」

出演：

AG&Vo. Little Black Dress 遼

Key. DEVIN木下

Gt. Moe

Gt. 岡聡志

Ba. 萩原みのり

Dr. 番田渚奈子

セットリスト

10月4日（土）東京・代官山ORD.

1. アヴァンギャルド

2. Lonely Shot

3. PLAY GIRL

4. チクショー飛行

5. ちょーかわいい

6. だるま落とし

7. 十人十色

8. 優しさが刺となる前に

9. 猫じゃらし

10. 名もなき花

11. 君は1000% ※Short Ver.

12. 恥じらってグッバイ

13. 太陽にピース

ENCORE

14. メッチャいいじゃん！

15. マロニエの花

16. アヴァンギャルド

＜ライブ情報＞

FM802 MINAMI WHEEL

Little Black Dressの出演は10月13日（月・祝）19:00〜 VARON会場となります。

2025年10月11日（土）・10月12日（日）・10月13日（月・祝）

開催場所：ANIMA / AtlantiQs / BEYOND / BIGCAT / BRONZE / CLAPPER / club JOULE / club vijon / CONPASS / DROP / FANJ twice / FootRock&BEERS / hills パン工場 / JANUS / OSAKA MUSE / OSAKA RUIDO / Pangea / soma / SUNHALL / VARON / なんばHatch（11日・12日のみ）

主催：FM802 / MINAMI WHEEL 2025事務局

（事務局構成団体＝FM802 / ウドー音楽事務所 / キョードー大阪 / GREENS CORPORATION / サウンドクリエーター / 清水音泉 / スマッシュウエスト / ソーゴー大阪 / ページ・ワン / 夢番地）

公式サイト：https://minamiwheel.jp

OFFICIAL WEBSITE https://littleblackdress.website